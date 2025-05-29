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Эксперты рассказали, сколько стоит окрошка на семью из четырех человек - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, сколько стоит окрошка на семью из четырех человек
Эксперты рассказали, сколько стоит окрошка на семью из четырех человек - 29.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько стоит окрошка на семью из четырех человек
Летом 2025 года окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей, в свою очередь еще один холодный суп - свекольник - обойдется семье россиян | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T06:57+0300
2025-05-29T06:57+0300
бизнес
общество
россия
москва
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Летом 2025 года окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей, в свою очередь еще один холодный суп - свекольник - обойдется семье россиян в 2,3 раза дешевле, 227 рублей, сообщили РИА Новости аналитики ТМ "Пиканта". "Средняя стоимость приготовления четырех порций окрошки в 2025 году в России составляет 537 рублей. Таким образом, набор продуктов на одну порцию окрошки будет стоить 134 рубля", - сообщили в компании. "Свекольник - самый бюджетный из всех холодных супов. Популярный на юге России, его также заправляют по вкусу: известны рецепты на основе кефира, кваса и воды со сметаной. Одна порция холодника на основе воды и сметаны будет стоить 57 рублей, а обед на четверых, в среднем по стране, обойдется в 227 рублей", - добавили там. Отмечается, что если есть желание приготовить гаспачо, в рецепт которого входят томаты, репчатый лук, сладкий перец, хлеб, соль и чеснок, то его стоимость составит 381 рубль.
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192
40
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бизнес, общество , россия, москва
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА
06:57 29.05.2025
 
Эксперты рассказали, сколько стоит окрошка на семью из четырех человек

"Пиканта": окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Летом 2025 года окрошка на семью из четырех человек в России обойдется в 537 рублей, в свою очередь еще один холодный суп - свекольник - обойдется семье россиян в 2,3 раза дешевле, 227 рублей, сообщили РИА Новости аналитики ТМ "Пиканта".
"Средняя стоимость приготовления четырех порций окрошки в 2025 году в России составляет 537 рублей. Таким образом, набор продуктов на одну порцию окрошки будет стоить 134 рубля", - сообщили в компании.
"Свекольник - самый бюджетный из всех холодных супов. Популярный на юге России, его также заправляют по вкусу: известны рецепты на основе кефира, кваса и воды со сметаной. Одна порция холодника на основе воды и сметаны будет стоить 57 рублей, а обед на четверых, в среднем по стране, обойдется в 227 рублей", - добавили там.
Отмечается, что если есть желание приготовить гаспачо, в рецепт которого входят томаты, репчатый лук, сладкий перец, хлеб, соль и чеснок, то его стоимость составит 381 рубль.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВА
 
 
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