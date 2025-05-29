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Эрдоган рассказал о плохом положении стран ЕС в сфере энергетики
Эрдоган рассказал о плохом положении стран ЕС в сфере энергетики - 29.05.2025, ПРАЙМ
Эрдоган рассказал о плохом положении стран ЕС в сфере энергетики
Страны ЕС оказались в "очень плохой ситуации" в сфере энергетики из-за конфликта на Украине, Турция предпринимает шаги, чтобы не попасть в эту ситуацию, заявил... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T13:03+0300
2025-05-29T13:03+0300
2025-05-29T13:03+0300
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АНКАРА, 29 мая – ПРАЙМ. Страны ЕС оказались в "очень плохой ситуации" в сфере энергетики из-за конфликта на Украине, Турция предпринимает шаги, чтобы не попасть в эту ситуацию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган ранее заявил, что республика рассчитывает снизить зависимость от энергопоставок из-за рубежа и стать глобальным игроком в области разведки природного газа и нефти. "Мы видели, в каком положении оказались страны Европейского союза в сфере энергетики после российско-украинской войны, - очень плохом. Чтобы не попасть в такую ситуацию, мы предпринимаем решительные шаги по снижению внешней зависимости от стратегических ресурсов, таких как природный газ", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Россия наряду с Азербайджаном и Ираном является основным поставщиком энергоресурсов в Турцию.
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Энергетика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, Реджеп Тайип Эрдоган, ЕС
Эрдоган рассказал о плохом положении стран ЕС в сфере энергетики
Эрдоган: ЕС оказался в очень плохой ситуации в сфере энергетики из-за конфликта на Украине
АНКАРА, 29 мая – ПРАЙМ. Страны ЕС оказались в "очень плохой ситуации" в сфере энергетики из-за конфликта на Украине, Турция предпринимает шаги, чтобы не попасть в эту ситуацию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган ранее заявил, что республика рассчитывает снизить зависимость от энергопоставок из-за рубежа и стать глобальным игроком в области разведки природного газа и нефти.
"Мы видели, в каком положении оказались страны Европейского союза в сфере энергетики после российско-украинской войны, - очень плохом. Чтобы не попасть в такую ситуацию, мы предпринимаем решительные шаги по снижению внешней зависимости от стратегических ресурсов, таких как природный газ", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.
Россия наряду с Азербайджаном и Ираном является основным поставщиком энергоресурсов в Турцию.
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