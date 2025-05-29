Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган рассказал о плохом положении стран ЕС в сфере энергетики - 29.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250529/erdogan-858021032.html
Эрдоган рассказал о плохом положении стран ЕС в сфере энергетики
Эрдоган рассказал о плохом положении стран ЕС в сфере энергетики - 29.05.2025, ПРАЙМ
Эрдоган рассказал о плохом положении стран ЕС в сфере энергетики
Страны ЕС оказались в "очень плохой ситуации" в сфере энергетики из-за конфликта на Украине, Турция предпринимает шаги, чтобы не попасть в эту ситуацию, заявил... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T13:03+0300
2025-05-29T13:03+0300
энергетика
мировая экономика
турция
азербайджан
украина
реджеп тайип эрдоган
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82144/90/821449055_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_a433c720c3cc1bed521af10b9c096931.jpg
АНКАРА, 29 мая – ПРАЙМ. Страны ЕС оказались в "очень плохой ситуации" в сфере энергетики из-за конфликта на Украине, Турция предпринимает шаги, чтобы не попасть в эту ситуацию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган ранее заявил, что республика рассчитывает снизить зависимость от энергопоставок из-за рубежа и стать глобальным игроком в области разведки природного газа и нефти. "Мы видели, в каком положении оказались страны Европейского союза в сфере энергетики после российско-украинской войны, - очень плохом. Чтобы не попасть в такую ситуацию, мы предпринимаем решительные шаги по снижению внешней зависимости от стратегических ресурсов, таких как природный газ", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Россия наряду с Азербайджаном и Ираном является основным поставщиком энергоресурсов в Турцию.
https://1prime.ru/20250528/voda-857982813.html
турция
азербайджан
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82144/90/821449055_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_45e3005d0728ddd0c908cfc3de219ae9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, турция, азербайджан, украина, реджеп тайип эрдоган, ес
Энергетика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, Реджеп Тайип Эрдоган, ЕС
13:03 29.05.2025
 
Эрдоган рассказал о плохом положении стран ЕС в сфере энергетики

Эрдоган: ЕС оказался в очень плохой ситуации в сфере энергетики из-за конфликта на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
#Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 29 мая – ПРАЙМ. Страны ЕС оказались в "очень плохой ситуации" в сфере энергетики из-за конфликта на Украине, Турция предпринимает шаги, чтобы не попасть в эту ситуацию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган ранее заявил, что республика рассчитывает снизить зависимость от энергопоставок из-за рубежа и стать глобальным игроком в области разведки природного газа и нефти.
"Мы видели, в каком положении оказались страны Европейского союза в сфере энергетики после российско-украинской войны, - очень плохом. Чтобы не попасть в такую ситуацию, мы предпринимаем решительные шаги по снижению внешней зависимости от стратегических ресурсов, таких как природный газ", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.
Россия наряду с Азербайджаном и Ираном является основным поставщиком энергоресурсов в Турцию.
Вода из-под крана - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
ЕК предложит странам ЕС сократить потребление воды на 10% к 2030 году
Вчера, 08:41
 
ЭнергетикаМировая экономикаТУРЦИЯАЗЕРБАЙДЖАНУКРАИНАРеджеп Тайип ЭрдоганЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала