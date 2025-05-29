https://1prime.ru/20250529/erdogan-858021354.html

Эрдоган призвал "потушить пожар" на Украине через диалог

Эрдоган призвал "потушить пожар" на Украине через диалог - 29.05.2025, ПРАЙМ

Эрдоган призвал "потушить пожар" на Украине через диалог

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что путь к урегулированию на Украине лежит через большую дипломатию и большой диалог, "необходимо потушить этот... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T13:06+0300

2025-05-29T13:06+0300

2025-05-29T13:06+0300

политика

россия

украина

рф

турция

владимир мединский

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716179_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_2705483d4651b05b30e64bc1a47e6d3b.jpg

АНКАРА, 29 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что путь к урегулированию на Украине лежит через большую дипломатию и большой диалог, "необходимо потушить этот пожар". "Путь к решению (конфликта на Украине – ред.) лежит через больший диалог, большую дипломатию. Мы используем всю нашу дипломатическую мощь и потенциал для достижения мира. Тушение этого большого пожара в нашем регионе является как гуманитарным долгом, так и отвечает интересам нашей страны. Я надеюсь, что в результате наших мирных усилий мы достигнем желаемого компромисса. За последние четыре года весь мир осознал, что эта война радикально изменила архитектуру безопасности Европы и особенно ее энергетическую политику. Поиск Европейским союзом новых путей снижения своей энергетической зависимости от России повысил геополитическую ценность стран-транзитеров энергоносителей, таких как Турция", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил в среду Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.

https://1prime.ru/20250529/peregovory-858020085.html

украина

рф

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, рф, турция, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин