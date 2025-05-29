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Эрдоган призвал "потушить пожар" на Украине через диалог - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган призвал "потушить пожар" на Украине через диалог
Эрдоган призвал "потушить пожар" на Украине через диалог - 29.05.2025, ПРАЙМ
Эрдоган призвал "потушить пожар" на Украине через диалог
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что путь к урегулированию на Украине лежит через большую дипломатию и большой диалог, "необходимо потушить этот... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T13:06+0300
2025-05-29T13:06+0300
политика
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владимир мединский
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что путь к урегулированию на Украине лежит через большую дипломатию и большой диалог, "необходимо потушить этот пожар". "Путь к решению (конфликта на Украине – ред.) лежит через больший диалог, большую дипломатию. Мы используем всю нашу дипломатическую мощь и потенциал для достижения мира. Тушение этого большого пожара в нашем регионе является как гуманитарным долгом, так и отвечает интересам нашей страны. Я надеюсь, что в результате наших мирных усилий мы достигнем желаемого компромисса. За последние четыре года весь мир осознал, что эта война радикально изменила архитектуру безопасности Европы и особенно ее энергетическую политику. Поиск Европейским союзом новых путей снижения своей энергетической зависимости от России повысил геополитическую ценность стран-транзитеров энергоносителей, таких как Турция", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил в среду Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, ТУРЦИЯ, Владимир Мединский, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
13:06 29.05.2025
 
Эрдоган призвал "потушить пожар" на Украине через диалог

Эрдоган: путь к урегулированию на Украине лежит через большую дипломатию и диалог

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 29 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что путь к урегулированию на Украине лежит через большую дипломатию и большой диалог, "необходимо потушить этот пожар".
"Путь к решению (конфликта на Украине – ред.) лежит через больший диалог, большую дипломатию. Мы используем всю нашу дипломатическую мощь и потенциал для достижения мира. Тушение этого большого пожара в нашем регионе является как гуманитарным долгом, так и отвечает интересам нашей страны. Я надеюсь, что в результате наших мирных усилий мы достигнем желаемого компромисса. За последние четыре года весь мир осознал, что эта война радикально изменила архитектуру безопасности Европы и особенно ее энергетическую политику. Поиск Европейским союзом новых путей снижения своей энергетической зависимости от России повысил геополитическую ценность стран-транзитеров энергоносителей, таких как Турция", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Как сообщил в среду Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАРФТУРЦИЯВладимир МединскийРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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