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СМИ: в США более тысячи сотрудников авиационного ведомства решили уволиться

СМИ: в США более тысячи сотрудников авиационного ведомства решили уволиться - 29.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: в США более тысячи сотрудников авиационного ведомства решили уволиться

Более 1,2 тысячи сотрудников управления гражданской авиации США (FAA) решили покинуть ведомство на фоне участившихся авиационных происшествий, сообщает газета... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T23:30+0300

2025-05-29T23:30+0300

2025-05-29T23:30+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи сотрудников управления гражданской авиации США (FAA) решили покинуть ведомство на фоне участившихся авиационных происшествий, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы ведомства и информированные источники. Как пишет издание, в ведомстве нарастает количество отставок и выходов на пенсию во всех подразделениях, его покидают сотрудники всех уровней квалификации, включая руководителей высшего звена, технических экспертов и сотрудников вспомогательных служб. Некоторые сотрудники, по сведениям Wall Street Journal, раздумывают над увольнением из-за требования администрации президента США Дональда Трампа присутствовать на работе очно, а также из-за критики в адрес госслужащих и возможных изменений в законодательстве, которые могут их коснуться. Газета отмечает, что более 1,2 тысячи сотрудников ведомства решили уволиться по собственному желанию с получением компенсации по программе "отложенной отставки". При этом издание сообщает со ссылкой на заявление ведомства, что волна увольнений не окажет существенного влияния на его работу, несмотря на то, что его решили покинуть около 3% персонала. Двадцать девятого января в аэропорту имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета были три человека. Все они погибли. Эта авиакатастрофа стала самой крупной в США за 15 лет. После этого в США произошел еще ряд авиакатастроф: в апреле в американском штате Нью-Йорк разбился легкомоторный самолет с шестью пассажирами на борту, а в мае в штате Калифорния разбился легкомоторный самолёт Cessna 550.

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бизнес, общество , сша, москва, нью-йорк, дональд трамп, american airlines