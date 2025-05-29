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Форум креативных индустрий ДФО соберет 6 тысяч участников - 29.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Форум креативных индустрий ДФО соберет 6 тысяч участников
Форум креативных индустрий ДФО соберет 6 тысяч участников - 29.05.2025, ПРАЙМ
Форум креативных индустрий ДФО соберет 6 тысяч участников
Порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике",... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:40+0300
2025-05-29T00:40+0300
экономика
россия
дальний восток
якутск
якутия
минвостокразвития
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ЯКУТСК, 29 мая - ПРАЙМ. Порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике", запланированном с 29 по 31 мая в Якутске, сообщает прес-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Организаторы форума - Минвостокразвития России и КРДВ при поддержке правительства Якутии. Отмечается, что форум станет ключевой площадкой для демонстрации экономического потенциала креативных индустрий Дальнего Востока. Его главные цели - содействие созданию и продвижению дальневосточных креативных брендов, привлечение инвестиций в креативный сектор экономики региона, а также формирование новой городской экономики, основанной на творческом потенциале. "Форум соберет порядка 6 тысяч участников, включая представителей 9 стран; 250 спикеров проведут порядка 150 мероприятий. Планируемый объем заключенных в рамках Форума соглашений, предварительно, оценивается в 50 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе. Деловая программа будет включать четыре основных направления. Первое посвящено управлению новой городской экономикой, где обсудят нормативную базу, образовательную политику и меры поддержки креативных индустрий. Второе направление сосредоточено на приоритетных отраслях креативной индустрии ДФО: кино, анимации, видеоиграх, архитектуре, дизайне, моде и музыке. Третье направление объединит креативных предпринимателей для обмена опытом, а четвертое представит витрину креативных продуктов Дальнего Востока с презентациями проектов, хакатонами и инвестиционными сессиями. Основные мероприятия с 29 по 31 мая состоятся в единственном на Дальнем Востоке креативном кластере "Квартал Труда", также будут задействованы различные городские пространства, включая кинозалы и культурные учреждения. Участников ожидают гастрофестиваль, кинопоказы лучших работ дальневосточных кинорежиссеров, ярмарка креативных продуктов, фестиваль современной музыки, а также дни открытых дверей в ведущих образовательных и культурных учреждениях Якутии. "Форум креативных индустрий в Якутске станет знаковым событием для всего Дальнего Востока, объединив творческих предпринимателей, инвесторов и представителей власти для развития нового экономического направления", - говорится в сообщении.
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россия, дальний восток, якутск, якутия, минвостокразвития
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Якутск, ЯКУТИЯ, Минвостокразвития
00:40 29.05.2025
 
Форум креативных индустрий ДФО соберет 6 тысяч участников

В Якутске пройдет международный форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке"

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ЯКУТСК, 29 мая - ПРАЙМ. Порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике", запланированном с 29 по 31 мая в Якутске, сообщает прес-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
Организаторы форума - Минвостокразвития России и КРДВ при поддержке правительства Якутии.
Отмечается, что форум станет ключевой площадкой для демонстрации экономического потенциала креативных индустрий Дальнего Востока. Его главные цели - содействие созданию и продвижению дальневосточных креативных брендов, привлечение инвестиций в креативный сектор экономики региона, а также формирование новой городской экономики, основанной на творческом потенциале.
"Форум соберет порядка 6 тысяч участников, включая представителей 9 стран; 250 спикеров проведут порядка 150 мероприятий. Планируемый объем заключенных в рамках Форума соглашений, предварительно, оценивается в 50 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе.
Деловая программа будет включать четыре основных направления. Первое посвящено управлению новой городской экономикой, где обсудят нормативную базу, образовательную политику и меры поддержки креативных индустрий. Второе направление сосредоточено на приоритетных отраслях креативной индустрии ДФО: кино, анимации, видеоиграх, архитектуре, дизайне, моде и музыке. Третье направление объединит креативных предпринимателей для обмена опытом, а четвертое представит витрину креативных продуктов Дальнего Востока с презентациями проектов, хакатонами и инвестиционными сессиями.
Основные мероприятия с 29 по 31 мая состоятся в единственном на Дальнем Востоке креативном кластере "Квартал Труда", также будут задействованы различные городские пространства, включая кинозалы и культурные учреждения. Участников ожидают гастрофестиваль, кинопоказы лучших работ дальневосточных кинорежиссеров, ярмарка креативных продуктов, фестиваль современной музыки, а также дни открытых дверей в ведущих образовательных и культурных учреждениях Якутии.
"Форум креативных индустрий в Якутске станет знаковым событием для всего Дальнего Востока, объединив творческих предпринимателей, инвесторов и представителей власти для развития нового экономического направления", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаРОССИЯДальний ВостокЯкутскЯКУТИЯМинвостокразвития
 
 
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