https://1prime.ru/20250529/fyuchersy--858025670.html

Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне блокировки пошлин Трампа судом в США

Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне блокировки пошлин Трампа судом в США - 29.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне блокировки пошлин Трампа судом в США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются после решения суда по международной торговле в США относительно частичной блокировки... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T15:03+0300

2025-05-29T15:03+0300

2025-05-29T15:03+0300

экономика

рынок

торги

сша

дональд трамп

nvidia

apple

amd

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются после решения суда по международной торговле в США относительно частичной блокировки таможенных пошлин, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,41%, до 42 341 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,45%, до 21 689,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,97%, до 5 960 пунктов. Суд США по международной торговле в среду постановил, что президент страны Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает отраслевые меры на автомобили, сталь и алюминий. "Если решение суда останется в силе и тарифы будут заблокированы, то нужно готовится глобальному росту в рисковых активах основных индексов, укреплению доллара и росту цен на сырьевые товары на фоне улучшения прогнозов по мировому экономическому росту", - прокомментировала агентству Блумберг старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya). На предторгах четверга акции технологической компании Nvidia растут в цене примерно на 5%. После закрытия торгов среды компания опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2025-2026 финансового года. Выручка компании выросла примерно в 2 раза год к году, до 44,062 миллиарда долларов, что выше ожиданий аналитиков в 43,31 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,96 доллара, прогноз составлял 0,93 доллара. Американский технологический сектор дорожает после публикации отчетности Nvidia. Так, акции Apple дорожают на 2,2%, Intel - более чем на 1,2%, AMD - примерно на 2,8%, Qualcomm - на 1,3%.

https://1prime.ru/20250528/uoll-strit-857992554.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, дональд трамп, nvidia, apple, amd, nasdaq composite