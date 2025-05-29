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Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне блокировки пошлин Трампа судом в США - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне блокировки пошлин Трампа судом в США
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне блокировки пошлин Трампа судом в США - 29.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне блокировки пошлин Трампа судом в США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются после решения суда по международной торговле в США относительно частичной блокировки... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T15:03+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются после решения суда по международной торговле в США относительно частичной блокировки таможенных пошлин, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,41%, до 42 341 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,45%, до 21 689,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,97%, до 5 960 пунктов. Суд США по международной торговле в среду постановил, что президент страны Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает отраслевые меры на автомобили, сталь и алюминий. "Если решение суда останется в силе и тарифы будут заблокированы, то нужно готовится глобальному росту в рисковых активах основных индексов, укреплению доллара и росту цен на сырьевые товары на фоне улучшения прогнозов по мировому экономическому росту", - прокомментировала агентству Блумберг старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya). На предторгах четверга акции технологической компании Nvidia растут в цене примерно на 5%. После закрытия торгов среды компания опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2025-2026 финансового года. Выручка компании выросла примерно в 2 раза год к году, до 44,062 миллиарда долларов, что выше ожиданий аналитиков в 43,31 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,96 доллара, прогноз составлял 0,93 доллара. Американский технологический сектор дорожает после публикации отчетности Nvidia. Так, акции Apple дорожают на 2,2%, Intel - более чем на 1,2%, AMD - примерно на 2,8%, Qualcomm - на 1,3%.
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рынок, торги, сша, дональд трамп, nvidia, apple, amd, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, Nvidia, Apple, AMD, Nasdaq Composite
15:03 29.05.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне блокировки пошлин Трампа судом в США

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на решении суда в США по пошлинам Трампа

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются после решения суда по международной торговле в США относительно частичной блокировки таможенных пошлин, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,41%, до 42 341 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,45%, до 21 689,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,97%, до 5 960 пунктов.
Суд США по международной торговле в среду постановил, что президент страны Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает отраслевые меры на автомобили, сталь и алюминий.
"Если решение суда останется в силе и тарифы будут заблокированы, то нужно готовится глобальному росту в рисковых активах основных индексов, укреплению доллара и росту цен на сырьевые товары на фоне улучшения прогнозов по мировому экономическому росту", - прокомментировала агентству Блумберг старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).
На предторгах четверга акции технологической компании Nvidia растут в цене примерно на 5%. После закрытия торгов среды компания опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2025-2026 финансового года. Выручка компании выросла примерно в 2 раза год к году, до 44,062 миллиарда долларов, что выше ожиданий аналитиков в 43,31 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,96 доллара, прогноз составлял 0,93 доллара.
Американский технологический сектор дорожает после публикации отчетности Nvidia. Так, акции Apple дорожают на 2,2%, Intel - более чем на 1,2%, AMD - примерно на 2,8%, Qualcomm - на 1,3%.
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выхода протокола заседания ФРС США
Вчера, 15:12
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАДональд ТрампNvidiaAppleAMDNasdaq Composite
 
 
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