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СМИ: ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в Газе - 29.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в Газе
СМИ: ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в Газе - 29.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в Газе
Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа, утверждает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T20:34+0300
2025-05-29T20:34+0300
общество
мировая экономика
израиль
газа
каир
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КАИР, 29 мая - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа, утверждает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "ХАМАС и Израиль согласились на перемирие сроком 60 дней", - заявили источники телеканала. По их информации, спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа уведомили о согласии сторон на перемирие. Ранее ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от Уиткоффа. Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Израиль согласен с новым предложением американского спецпосланника, однако ХАМАС недовольно новым планом, так как он не содержит гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода израильской армии из анклава.
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общество , мировая экономика, израиль, газа, каир, стив уиткофф
Общество , Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, Газа, Каир, Стив Уиткофф
20:34 29.05.2025
 
СМИ: ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в Газе

Al Arabiya: ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа

© РИА Новости . Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбстановка в городе Газа
Обстановка в городе Газа - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Тарек Алиян
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КАИР, 29 мая - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа, утверждает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"ХАМАС и Израиль согласились на перемирие сроком 60 дней", - заявили источники телеканала.
По их информации, спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа уведомили о согласии сторон на перемирие.
Ранее ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от Уиткоффа. Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Израиль согласен с новым предложением американского спецпосланника, однако ХАМАС недовольно новым планом, так как он не содержит гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода израильской армии из анклава.
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ОбществоМировая экономикаИЗРАИЛЬГазаКаирСтив Уиткофф
 
 
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