https://1prime.ru/20250529/gaza-858035723.html

СМИ: ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в Газе

СМИ: ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в Газе - 29.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в Газе

Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа, утверждает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T20:34+0300

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КАИР, 29 мая - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа, утверждает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "ХАМАС и Израиль согласились на перемирие сроком 60 дней", - заявили источники телеканала. По их информации, спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа уведомили о согласии сторон на перемирие. Ранее ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от Уиткоффа. Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Израиль согласен с новым предложением американского спецпосланника, однако ХАМАС недовольно новым планом, так как он не содержит гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода израильской армии из анклава.

https://1prime.ru/20250503/izrail-857251256.html

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общество , мировая экономика, израиль, газа, каир, стив уиткофф