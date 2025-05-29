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В ГД внесут проект о компенсациях за использование личного оборудования
В ГД внесут проект о компенсациях за использование личного оборудования - 29.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о компенсациях за использование личного оборудования
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике и труду Ярославом Ниловым внесет в четверг, 29 мая, на рассмотрение палаты... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:22+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике и труду Ярославом Ниловым внесет в четверг, 29 мая, на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать работодателей возмещать работникам расходы при использовании ими личного оборудования, если это требуется для выполнения должностных обязанностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается дополнить (часть 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ - ред.) положением, согласно которому работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования, если это требуется для выполнения должностных обязанностей", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что многим работникам для выполнения служебных обязанностей требуется использовать различные технические средства, например мобильные телефоны, планшеты или компьютеры. Добавляется, что часто технические средства принадлежат самим работникам, а не выдаются работодателем, данная проблема актуальна не только для дистанционных сотрудников, возмещению расходов которых посвящена статья 312.6 ТК РФ.
Авторы инициативы подчеркивают, что отсутствие четкой системы компенсации финансовых затрат в рабочих целях создает дополнительную финансовую нагрузку для работников. По их мнению, текущее регулирование данного вопроса является недостаточным, так как фактически статья 188 ТК РФ предоставляет работодателям использовать возмещение расходов с точки зрения факультативного подхода, а необязательного, при условии закрепления условий возмещения в трудовом договоре.
Авторы законопроекта отмечают, что проект направлен на обеспечение справедливого подхода к возмещению затрат сотрудников, а также для гармонизации трудового законодательства в вопросах возмещения таких расходов у дистанционных работников и "традиционных" работников.
"Нынешние нормы позволяют работодателям подходить к вопросу возмещения расходов на факультативной, то есть необязательной основе - Трудовой кодекс не предусматривает обязанности работодателя включать условия о компенсации расходов работника в трудовой договор. Другими словами, необходимы правовые основы для компенсации расходов работника, которые он несет в связи с использованием личных программно-технических и материальных ресурсов в служебных целях", - сказал Нилов.
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бизнес, общество , рф
Экономика, Бизнес, Общество , РФ
В ГД внесут проект о компенсациях за использование личного оборудования
ЛДПР предлагает обязать работодателей возмещать работникам расходы на личное оборудование
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике и труду Ярославом Ниловым внесет в четверг, 29 мая, на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать работодателей возмещать работникам расходы при использовании ими личного оборудования, если это требуется для выполнения должностных обязанностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается дополнить (часть 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ - ред.) положением, согласно которому работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования, если это требуется для выполнения должностных обязанностей", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что многим работникам для выполнения служебных обязанностей требуется использовать различные технические средства, например мобильные телефоны, планшеты или компьютеры. Добавляется, что часто технические средства принадлежат самим работникам, а не выдаются работодателем, данная проблема актуальна не только для дистанционных сотрудников, возмещению расходов которых посвящена статья 312.6 ТК РФ.
Авторы инициативы подчеркивают, что отсутствие четкой системы компенсации финансовых затрат в рабочих целях создает дополнительную финансовую нагрузку для работников. По их мнению, текущее регулирование данного вопроса является недостаточным, так как фактически статья 188 ТК РФ предоставляет работодателям использовать возмещение расходов с точки зрения факультативного подхода, а необязательного, при условии закрепления условий возмещения в трудовом договоре.
Авторы законопроекта отмечают, что проект направлен на обеспечение справедливого подхода к возмещению затрат сотрудников, а также для гармонизации трудового законодательства в вопросах возмещения таких расходов у дистанционных работников и "традиционных" работников.
"Нынешние нормы позволяют работодателям подходить к вопросу возмещения расходов на факультативной, то есть необязательной основе - Трудовой кодекс не предусматривает обязанности работодателя включать условия о компенсации расходов работника в трудовой договор. Другими словами, необходимы правовые основы для компенсации расходов работника, которые он несет в связи с использованием личных программно-технических и материальных ресурсов в служебных целях", - сказал Нилов.