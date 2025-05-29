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В ГД предложили организовать в МФЦ пункты установки банковских приложений - 29.05.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили организовать в МФЦ пункты установки банковских приложений
В ГД предложили организовать в МФЦ пункты установки банковских приложений - 29.05.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили организовать в МФЦ пункты установки банковских приложений
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили организовать в МФЦ пункты установки востребованных российских мобильных приложений, в частности банковских,... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T12:43+0300
2025-05-29T12:43+0300
технологии
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банки
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили организовать в МФЦ пункты установки востребованных российских мобильных приложений, в частности банковских, соответствующий запрос депутаты Владислав Даванков и Антон Ткачёв направили в Минэкономразвития РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность организации в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) пунктов установки востребованных российских мобильных приложений, включая: Сбербанк Онлайн, ВТБ Online, Тинькофф Банк и другие банковские приложения - для управления финансами, перевода денег, оплаты услуг ЖКХ и кредитов", - говорится в обращении. Также в эту категорию предлагается отнести приложения для покупки билетов на поезда и самолеты, просмотра расписания, электронные медицинские сервисы (например, "Доктор рядом", "Платформа здоровья") и другие популярные российские сервисы, востребованные у граждан и регулярно используемые в повседневной жизни. "С учетом высокого проникновения цифровых технологий в повседневную жизнь такая услуга в МФЦ облегчит жизнь не только пользователям устройств Apple, но и всем пожилым владельцам смартфонов, а также убережет их от установки мошеннических приложений", - добавляется в документе. Депутаты считают, что данный шаг обеспечит гражданам удобный и безопасный доступ к цифровым услугам, снизит барьеры при использовании устройств, в частности, на платформе iOS, а также повысит уровень цифровой грамотности. "Кроме того, централизованная помощь по установке и обновлению приложений позволит защитить пользователей от фишинга и установки вредоносного ПО из сомнительных источников. Учитывая изложенное, прошу Вас поддержать данную инициативу и, в случае согласования, дать соответствующее поручение о ее проработке и внедрении", - отмечают авторы документа.
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технологии, россия, банки, сбербанк, втб
Технологии, РОССИЯ, Банки, Сбербанк, ВТБ
12:43 29.05.2025
 
В ГД предложили организовать в МФЦ пункты установки банковских приложений

В Госдуме предложили организовать в МФЦ пункты установки приложений российских банков

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили организовать в МФЦ пункты установки востребованных российских мобильных приложений, в частности банковских, соответствующий запрос депутаты Владислав Даванков и Антон Ткачёв направили в Минэкономразвития РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас рассмотреть возможность организации в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) пунктов установки востребованных российских мобильных приложений, включая: Сбербанк Онлайн, ВТБ Online, Тинькофф Банк и другие банковские приложения - для управления финансами, перевода денег, оплаты услуг ЖКХ и кредитов", - говорится в обращении.
Также в эту категорию предлагается отнести приложения для покупки билетов на поезда и самолеты, просмотра расписания, электронные медицинские сервисы (например, "Доктор рядом", "Платформа здоровья") и другие популярные российские сервисы, востребованные у граждан и регулярно используемые в повседневной жизни.
"С учетом высокого проникновения цифровых технологий в повседневную жизнь такая услуга в МФЦ облегчит жизнь не только пользователям устройств Apple, но и всем пожилым владельцам смартфонов, а также убережет их от установки мошеннических приложений", - добавляется в документе.
Депутаты считают, что данный шаг обеспечит гражданам удобный и безопасный доступ к цифровым услугам, снизит барьеры при использовании устройств, в частности, на платформе iOS, а также повысит уровень цифровой грамотности.
"Кроме того, централизованная помощь по установке и обновлению приложений позволит защитить пользователей от фишинга и установки вредоносного ПО из сомнительных источников. Учитывая изложенное, прошу Вас поддержать данную инициативу и, в случае согласования, дать соответствующее поручение о ее проработке и внедрении", - отмечают авторы документа.
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