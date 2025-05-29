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Глава Дагестана призвал снести незаконно строящиеся дома

Глава Дагестана призвал снести незаконно строящиеся дома - 29.05.2025, ПРАЙМ

Глава Дагестана призвал снести незаконно строящиеся дома

Незаконно строящиеся или уже возведенные в Дагестане многоэтажные жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, должны быть снесены, а в городах... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T06:27+0300

2025-05-29T06:27+0300

2025-05-29T06:27+0300

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 мая - ПРАЙМ. Незаконно строящиеся или уже возведенные в Дагестане многоэтажные жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, должны быть снесены, а в городах республики нужно провести реновацию с освобождением площадей под комплексное развитие территорий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Меликов. "У нас сегодня в Дагестане с нарушением нормативных требований выявлено больше 800 домов. В основном, конечно, это Махачкала, а потом Каспийск, но и другие города тоже этим грешат… Сегодня мы определяем степень безопасности тех многоквартирных домов, которые мы можем нормативно оформить, соответственно, поставить на учет, на баланс, в том числе в сетевых компаниях, и уже правильно продолжать их эксплуатацию… Что касается тех домов, которые вообще уже признаны незаконно возведенными, у нас такие объекты есть в том числе на стадии строительства, я думаю, что здесь решение должно быть радикальное: запрет строительства и их снос", – сказал Меликов РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума, комментируя случаи взрывов газа в многоэтажках. Он отметил, что на протяжении многих лет города республики, прежде всего Махачкала, хаотично застраивались многоквартирными домами без учета потребностей жителей: без детских площадок, парковок, социальных объектов. Кроме того, застройщики не получали от ресурсоснабжающих организаций технические условия, не ставились приборы учета, в результате в регионе "воруют газ и электроэнергию". Как отметил Меликов, сложившаяся ситуация создает угрозу безопасности собственников квартир, а также стала фактором "огромной задолженности" перед "Россетями" и "Газпромом". "Сегодня особенно Махачкала, да и другие города нуждаются в реновации, то есть в освобождении площадей для планового и законного строительства, которое мы можем реализовать по программе комплексного развития территорий, где помимо домов будут предусмотрены другие объекты жилой инфраструктуры, как я уже говорил, дворовые пространства, стоянки для транспорта, выезд на транспортные коммуникации… Это, безусловно, соблюдение всех технических условий по подключению газа, света, подачи воды и организации водоотведения. Ну и, конечно, то, что по комплексному развитию территорий обязательно будет предусмотрено создание и строительство социальных объектов", - отметил Меликов. Второй Кавказский инвестиционный форум прошел с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема – "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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недвижимость, бизнес, махачкала, дагестан, каспийск, россети, газпром, росконгресс