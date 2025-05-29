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В Госдуме назвали позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой

В Госдуме назвали позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой - 29.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал тупиковой позицию канцлера Германии Фридриха Мерца по "Северному потоку 2". | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T01:22+0300

2025-05-29T01:22+0300

2025-05-29T01:22+0300

газ

энергетика

россия

германия

балтийское море

фридрих мерц

ес

северный поток - 2

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал тупиковой позицию канцлера Германии Фридриха Мерца по "Северному потоку 2". Мерц ранее заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. "Мерц занял агрессивную, безответственную и тупиковую позицию. Такое ощущение, что над разумом Мерца возобладали нацистские пораженческие настроения в ущерб мирного будущего Германии и ее граждан", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, своей политикой Мерц опрометчиво толкает Германию к обрушению ее экономики и экономик зависимых от нее стран Евросоюза. Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.

германия

балтийское море

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газ, россия, германия, балтийское море, фридрих мерц, ес, северный поток - 2