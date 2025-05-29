Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме назвали позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой - 29.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250529/gosduma-858008089.html
В Госдуме назвали позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой
В Госдуме назвали позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой - 29.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал тупиковой позицию канцлера Германии Фридриха Мерца по "Северному потоку 2". | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T01:22+0300
2025-05-29T01:22+0300
газ
энергетика
россия
германия
балтийское море
фридрих мерц
ес
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858008089.jpg?1748470952
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал тупиковой позицию канцлера Германии Фридриха Мерца по "Северному потоку 2". Мерц ранее заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. "Мерц занял агрессивную, безответственную и тупиковую позицию. Такое ощущение, что над разумом Мерца возобладали нацистские пораженческие настроения в ущерб мирного будущего Германии и ее граждан", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, своей политикой Мерц опрометчиво толкает Германию к обрушению ее экономики и экономик зависимых от нее стран Евросоюза. Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
германия
балтийское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, германия, балтийское море, фридрих мерц, ес, северный поток - 2
Газ, Энергетика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Балтийское море, Фридрих Мерц, ЕС, Северный поток - 2
01:22 29.05.2025
 
В Госдуме назвали позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой

Депутат Шеремет назвал позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал тупиковой позицию канцлера Германии Фридриха Мерца по "Северному потоку 2".
Мерц ранее заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен.
"Мерц занял агрессивную, безответственную и тупиковую позицию. Такое ощущение, что над разумом Мерца возобладали нацистские пораженческие настроения в ущерб мирного будущего Германии и ее граждан", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, своей политикой Мерц опрометчиво толкает Германию к обрушению ее экономики и экономик зависимых от нее стран Евросоюза.
Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯГЕРМАНИЯБалтийское мореФридрих МерцЕССеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала