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Гросси посетит Россию и Украину для обсуждения ядерной безопасности

Гросси посетит Россию и Украину для обсуждения ядерной безопасности - 29.05.2025, ПРАЙМ

Гросси посетит Россию и Украину для обсуждения ядерной безопасности

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Россию для обсуждения ядерной безопасности во время конфликта, говорится в заявлении... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T16:02+0300

2025-05-29T16:02+0300

2025-05-29T16:02+0300

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ВЕНА, 29 мая - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Россию для обсуждения ядерной безопасности во время конфликта, говорится в заявлении Агентства. Отмечается, что гендиректор МАГАТЭ "на следующей неделе посетит Киев и Россию в рамках своих регулярных контактов с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности во время конфликта". Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что очередной раунд консультаций с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС пройдет ориентировочно в начале июня в России. Дипломат уточнял, что в составе российской межведомственной делегации, как обычно, примут участие высокопоставленные представители Минобороны РФ, Росгвардии, ГК "Росатом", "Ростехнадзора" и МИД РФ. По словам постпреда, помимо ситуации на Запорожской АЭС в ходе встречи могут быть затронуты и другие вопросы из повестки дня Совета управляющих МАГАТЭ, представляющие взаимный интерес для России и секретариата Агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Прошлый раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ состоялся 7 февраля в Москве.

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газ, рф, энергодар, европа, рафаэль гросси, михаил ульянов, магатэ, запорожская аэс, росгвардия