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Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8% - 29.05.2025, ПРАЙМ

Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8% в годовом выражении и на 2,3% в месячном, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T11:39+0300

2025-05-29T11:39+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8% в годовом выражении и на 2,3% в месячном, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Самый сильный рост год к году был зафиксирован в Латинской Америке (+10,1%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+10%). Показатель также увеличился в Африке (+4,7%) и Северной Америке (+4,2%), а также в Европе (+2,9%) и на Ближнем Востоке (+2,3%). Объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в апреле вырос на 6,5% в годовом выражении. "Сезонный спрос на модные и потребительские товары, загрузка в преддверии изменения тарифов в США и снижение цен на авиатопливо способствовали росту грузовых авиаперевозок", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. Уолш отмечает также, что несмотря на хорошие показатели апреля, изменения в торговой политике, особенно в США, уже меняют динамику спроса и экспорта, и авиакомпаниям придется сохранять гибкость при развитии ситуации в ближайшие месяцы.

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бизнес, мировая экономика, сша, латинская америка, iata