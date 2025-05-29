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Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8% - 29.05.2025, ПРАЙМ
Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8% в годовом выражении и на 2,3% в месячном, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T11:39+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8% в годовом выражении и на 2,3% в месячном, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Самый сильный рост год к году был зафиксирован в Латинской Америке (+10,1%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+10%). Показатель также увеличился в Африке (+4,7%) и Северной Америке (+4,2%), а также в Европе (+2,9%) и на Ближнем Востоке (+2,3%). Объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в апреле вырос на 6,5% в годовом выражении. "Сезонный спрос на модные и потребительские товары, загрузка в преддверии изменения тарифов в США и снижение цен на авиатопливо способствовали росту грузовых авиаперевозок", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. Уолш отмечает также, что несмотря на хорошие показатели апреля, изменения в торговой политике, особенно в США, уже меняют динамику спроса и экспорта, и авиакомпаниям придется сохранять гибкость при развитии ситуации в ближайшие месяцы.
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, IATA
Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8%
IATA: объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в апреле вырос на 5,8% в годовом выражении и на 2,3% в месячном, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Самый сильный рост год к году был зафиксирован в Латинской Америке (+10,1%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+10%). Показатель также увеличился в Африке (+4,7%) и Северной Америке (+4,2%), а также в Европе (+2,9%) и на Ближнем Востоке (+2,3%).
Объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в апреле вырос на 6,5% в годовом выражении.
"Сезонный спрос на модные и потребительские товары, загрузка в преддверии изменения тарифов в США и снижение цен на авиатопливо способствовали росту грузовых авиаперевозок", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.
Уолш отмечает также, что несмотря на хорошие показатели апреля, изменения в торговой политике, особенно в США, уже меняют динамику спроса и экспорта, и авиакомпаниям придется сохранять гибкость при развитии ситуации в ближайшие месяцы.
Пассажирские авиаперевозки в мире в марте выросли на 3,3%