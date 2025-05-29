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Объем пассажирских авиаперевозок в мире вырос на 8%
Объем пассажирских авиаперевозок в мире вырос на 8% - 29.05.2025, ПРАЙМ
Объем пассажирских авиаперевозок в мире вырос на 8%
Объем мировых пассажирских авиаперевозок в апреле поднялся максимальными с января темпами – на 8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T15:54+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в апреле поднялся максимальными с января темпами – на 8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). "В апреле рост пассажирооборота в целом по отрасли составил 8% в годовом выражении, это самый высокий показатель с января (10% - ред.)", – говорится в сообщении. В месячном выражении показатель увеличился на 1,7%, что также стало максимальной с начала года динамикой. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период поднялся на 10,8% в годовом выражении, внутренних – на 3,3%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 83,6% – это максимальное для апреля значение как минимум с 2010 года, указывается в сообщении. С начала года, в январе-апреле, объем перевозок вырос на 6%, в том числе международных – на 8,6%, внутренних – на 2%. PLF за эти четыре месяца составил 81,8%. В региональном разрезе в апреле самый сильный рост мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Африке (14,2%) и на Ближнем Востоке (11,3%), показатель также заметно увеличился в Латинской Америке (10,9%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (10,6%). В Европе объем пассажирских перевозок поднялся на 8,3%, в Северной Америке – на 1,6%. "Апрель был позитивным месяцем для путешествий. Рост усилился, особенно на международных направлениях, где в течение месяца наблюдались рекордные коэффициенты загрузки… Однако есть некоторые признаки неустойчивости доверия потребителей и бизнеса", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).
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Экономика, Бизнес, АФРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, IATA
Объем пассажирских авиаперевозок в мире вырос на 8%
IATA: объем мировых пассажирских авиаперевозок в апреле вырос на 8%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в апреле поднялся максимальными с января темпами – на 8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
"В апреле рост пассажирооборота в целом по отрасли составил 8% в годовом выражении, это самый высокий показатель с января (10% - ред.)", – говорится в сообщении.
В месячном выражении показатель увеличился на 1,7%, что также стало максимальной с начала года динамикой.
В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период поднялся на 10,8% в годовом выражении, внутренних – на 3,3%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 83,6% – это максимальное для апреля значение как минимум с 2010 года, указывается в сообщении.
С начала года, в январе-апреле, объем перевозок вырос на 6%, в том числе международных – на 8,6%, внутренних – на 2%. PLF за эти четыре месяца составил 81,8%.
В региональном разрезе в апреле самый сильный рост мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Африке (14,2%) и на Ближнем Востоке (11,3%), показатель также заметно увеличился в Латинской Америке (10,9%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (10,6%). В Европе объем пассажирских перевозок поднялся на 8,3%, в Северной Америке – на 1,6%.
"Апрель был позитивным месяцем для путешествий. Рост усилился, особенно на международных направлениях, где в течение месяца наблюдались рекордные коэффициенты загрузки… Однако есть некоторые признаки неустойчивости доверия потребителей и бизнеса", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).
Пассажирские авиаперевозки в мире в марте выросли на 3,3%