https://1prime.ru/20250529/iata-858027537.html

Объем пассажирских авиаперевозок в мире вырос на 8%

Объем пассажирских авиаперевозок в мире вырос на 8% - 29.05.2025, ПРАЙМ

Объем пассажирских авиаперевозок в мире вырос на 8%

Объем мировых пассажирских авиаперевозок в апреле поднялся максимальными с января темпами – на 8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T15:54+0300

2025-05-29T15:54+0300

2025-05-29T15:54+0300

экономика

бизнес

африка

ближний восток

iata

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/53/762895370_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_fe3bfa2c7d3437f492f7db31d828cf19.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в апреле поднялся максимальными с января темпами – на 8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). "В апреле рост пассажирооборота в целом по отрасли составил 8% в годовом выражении, это самый высокий показатель с января (10% - ред.)", – говорится в сообщении. В месячном выражении показатель увеличился на 1,7%, что также стало максимальной с начала года динамикой. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период поднялся на 10,8% в годовом выражении, внутренних – на 3,3%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 83,6% – это максимальное для апреля значение как минимум с 2010 года, указывается в сообщении. С начала года, в январе-апреле, объем перевозок вырос на 6%, в том числе международных – на 8,6%, внутренних – на 2%. PLF за эти четыре месяца составил 81,8%. В региональном разрезе в апреле самый сильный рост мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Африке (14,2%) и на Ближнем Востоке (11,3%), показатель также заметно увеличился в Латинской Америке (10,9%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (10,6%). В Европе объем пассажирских перевозок поднялся на 8,3%, в Северной Америке – на 1,6%. "Апрель был позитивным месяцем для путешествий. Рост усилился, особенно на международных направлениях, где в течение месяца наблюдались рекордные коэффициенты загрузки… Однако есть некоторые признаки неустойчивости доверия потребителей и бизнеса", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).

https://1prime.ru/20250430/iata-857171621.html

африка

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, африка, ближний восток, iata