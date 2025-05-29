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Биржевые цены на газ в Европе в четверг стабильны
Биржевые цены на газ в Европе в четверг стабильны - 29.05.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе в четверг стабильны
Биржевые цены на газ в Европе в четверг стабильны вблизи расчетной цены среды и составляют примерно 429 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 29.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг стабильны вблизи расчетной цены среды и составляют примерно 429 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 428,5 доллара за тысячу кубометров (-0,2%). А по состоянию на 9.22 мск их стоимость составляла 429,1 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 429,2 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Биржевые цены на газ в Европе в четверг стабильны
ICE: биржевые цены на газ в Европе стабильны вблизи расчетной цены среды
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг стабильны вблизи расчетной цены среды и составляют примерно 429 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 428,5 доллара за тысячу кубометров (-0,2%). А по состоянию на 9.22 мск их стоимость составляла 429,1 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 429,2 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 2%