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Импорт подержанных автомобилей из Азии на Дальний Восток вырос

Импорт подержанных автомобилей из Азии на Дальний Восток вырос - 29.05.2025, ПРАЙМ

Импорт подержанных автомобилей из Азии на Дальний Восток вырос

Импорт подержанных автомобилей из стран Азии на Дальний Восток в марте-апреле существенно вырос и достиг уровня поставок, отмечавшегося до повышения... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T05:23+0300

2025-05-29T05:23+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – ПРАЙМ. Импорт подержанных автомобилей из стран Азии на Дальний Восток в марте-апреле существенно вырос и достиг уровня поставок, отмечавшегося до повышения утилизационного сбора в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России. "Импорт подержанных автомобилей из стран Азии в марте-апреле вырос более чем на треть по сравнению с ноябрем 2024 года - февралем 2025 года и достиг уровня поставок до повышения утилизационного сбора в октябре 2024 года. Продажи новых импортных автомобилей в макрорегионе, несмотря на рост к январю-февралю, остались на четверть ниже, чем в IV квартале 2024 года", - говорится в сообщении. Управление отмечает, что, по данным участников рынка, в марте число заказов на поставку подержанных иномарок увеличилось в полтора раза по отношению к февралю, а на их перевозку внутри страны - вдвое. "Укрепился рубль, к тому же автомобили с пробегом, привезенные по индивидуальному заказу, стоят дешевле новых. При этом в большинстве регионов ДФО продавцы отмечали низкий спрос на новые и подержанные автомобили, ввезенные до укрепления рубля, в связи с чем отдельные компании переориентировались на ввоз автомобилей под заказ", - приводятся слова главного экономиста экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича.

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