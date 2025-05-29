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Импорт подержанных автомобилей из Азии на Дальний Восток вырос
Импорт подержанных автомобилей из Азии на Дальний Восток вырос - 29.05.2025, ПРАЙМ
Импорт подержанных автомобилей из Азии на Дальний Восток вырос
Импорт подержанных автомобилей из стран Азии на Дальний Восток в марте-апреле существенно вырос и достиг уровня поставок, отмечавшегося до повышения... | 29.05.2025, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – ПРАЙМ. Импорт подержанных автомобилей из стран Азии на Дальний Восток в марте-апреле существенно вырос и достиг уровня поставок, отмечавшегося до повышения утилизационного сбора в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
"Импорт подержанных автомобилей из стран Азии в марте-апреле вырос более чем на треть по сравнению с ноябрем 2024 года - февралем 2025 года и достиг уровня поставок до повышения утилизационного сбора в октябре 2024 года. Продажи новых импортных автомобилей в макрорегионе, несмотря на рост к январю-февралю, остались на четверть ниже, чем в IV квартале 2024 года", - говорится в сообщении.
Управление отмечает, что, по данным участников рынка, в марте число заказов на поставку подержанных иномарок увеличилось в полтора раза по отношению к февралю, а на их перевозку внутри страны - вдвое.
"Укрепился рубль, к тому же автомобили с пробегом, привезенные по индивидуальному заказу, стоят дешевле новых. При этом в большинстве регионов ДФО продавцы отмечали низкий спрос на новые и подержанные автомобили, ввезенные до укрепления рубля, в связи с чем отдельные компании переориентировались на ввоз автомобилей под заказ", - приводятся слова главного экономиста экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича.
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Импорт подержанных автомобилей из Азии на Дальний Восток вырос
Импорт подержанных автомобилей из Азии на Дальний Восток в марте-апреле вырос на треть
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – ПРАЙМ. Импорт подержанных автомобилей из стран Азии на Дальний Восток в марте-апреле существенно вырос и достиг уровня поставок, отмечавшегося до повышения утилизационного сбора в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
"Импорт подержанных автомобилей из стран Азии в марте-апреле вырос более чем на треть по сравнению с ноябрем 2024 года - февралем 2025 года и достиг уровня поставок до повышения утилизационного сбора в октябре 2024 года. Продажи новых импортных автомобилей в макрорегионе, несмотря на рост к январю-февралю, остались на четверть ниже, чем в IV квартале 2024 года", - говорится в сообщении.
Управление отмечает, что, по данным участников рынка, в марте число заказов на поставку подержанных иномарок увеличилось в полтора раза по отношению к февралю, а на их перевозку внутри страны - вдвое.
"Укрепился рубль, к тому же автомобили с пробегом, привезенные по индивидуальному заказу, стоят дешевле новых. При этом в большинстве регионов ДФО продавцы отмечали низкий спрос на новые и подержанные автомобили, ввезенные до укрепления рубля, в связи с чем отдельные компании переориентировались на ввоз автомобилей под заказ", - приводятся слова главного экономиста экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича.