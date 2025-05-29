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Фондовые индексы Европы в основном растут
Фондовые индексы Европы в основном растут - 29.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном растут
Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут, свидетельствуют данные бирж. Инвесторы оценивают решение суда в США о незаконности новых... | 29.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут, свидетельствуют данные бирж. Инвесторы оценивают решение суда в США о незаконности новых импортных пошлин. По состоянию на 13.31 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,05%, до 8 721,33 пункта, французский CAC 40 увеличивался на 0,65%, до 7 839,01 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,21%, до 24 116,86 пункта. Аналитики оценивают новости относительно торговой политики США. Суд страны по международной торговле в среду постановил, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие отраслевые меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. "Мы вряд ли увидим завершение данного курса тарифной политики. Трамп, вероятно, будет бороться за проведение переговоров по пошлинам. Пока рано делать выводы", - сказала агентству Блумберг стратег по производным инструментам на ценные бумаги BNP Paribas SA Бенедикте Лоу (Benedicte Lowe). Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%". Кроме того, британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило ранее в четверг данные о производстве машин в стране. В апреле его объемы снизились на 15,8% в годовом выражении - до 59 203 машин, что стало самым низким показателем для этого месяца с 1952 года, не считая локдаун 2020 года.
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Экономика, Рынок, Торги, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, DAX, CNN
Фондовые индексы Европы в основном растут
Биржи Европы растут на решении суда в США о незаконности новых пошлин
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут, свидетельствуют данные бирж. Инвесторы оценивают решение суда в США о незаконности новых импортных пошлин.
По состоянию на 13.31 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,05%, до 8 721,33 пункта, французский CAC 40 увеличивался на 0,65%, до 7 839,01 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,21%, до 24 116,86 пункта.
Аналитики оценивают новости относительно торговой политики США. Суд страны по международной торговле в среду постановил, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие отраслевые меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий.
"Мы вряд ли увидим завершение данного курса тарифной политики. Трамп, вероятно, будет бороться за проведение переговоров по пошлинам. Пока рано делать выводы", - сказала агентству Блумберг стратег по производным инструментам на ценные бумаги BNP Paribas SA Бенедикте Лоу (Benedicte Lowe).
Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%".
Кроме того, британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило ранее в четверг данные о производстве машин в стране. В апреле его объемы снизились на 15,8% в годовом выражении - до 59 203 машин, что стало самым низким показателем для этого месяца с 1952 года, не считая локдаун 2020 года.
Фондовые индексы Европы завершили торги в минусе