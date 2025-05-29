https://1prime.ru/20250529/intervaly-858010311.html

На севере Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения

На севере Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - 29.05.2025, ПРАЙМ

На севере Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения

Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T07:00+0300

2025-05-29T07:00+0300

2025-05-29T07:00+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858010311.jpg?1748491219

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва