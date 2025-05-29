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На севере Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
На севере Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - 29.05.2025, ПРАЙМ
На севере Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T07:00+0300
2025-05-29T07:00+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, москва
На севере Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
На севере Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения из-за человека на пути
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.