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Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции - 29.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250529/investment-858032993.html
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции - 29.05.2025, ПРАЙМ
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции, для этого создаётся специальное агентство, следует из указа президента страны, опубликованного... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T18:39+0300
2025-05-29T18:39+0300
экономика
бизнес
аргентина
буэнос-айрес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая - ПРАЙМ. Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции, для этого создаётся специальное агентство, следует из указа президента страны, опубликованного на портале нормативных актов. "Создаётся агентство по гражданству за инвестиции... действующее в рамках министерства экономики, целью которого будет разработка, управление и контроль программ гражданства за инвестиции", - говорится в документе. При этом в указе не называется размер вложений, за которые можно будет получить паспорт Аргентины. Агентство ежегодно будет публиковать данные о вложениях, полученных в рамках программ получения гражданства за инвестиции.
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бизнес, аргентина, буэнос-айрес
Экономика, Бизнес, АРГЕНТИНА, БУЭНОС-АЙРЕС
18:39 29.05.2025
 
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции

Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции

© Фото : Unsplash/Nestor BarbittaВид на Буэнос-Айрес, Аргентина
Вид на Буэнос-Айрес, Аргентина - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© Фото : Unsplash/Nestor Barbitta
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая - ПРАЙМ. Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции, для этого создаётся специальное агентство, следует из указа президента страны, опубликованного на портале нормативных актов.
"Создаётся агентство по гражданству за инвестиции... действующее в рамках министерства экономики, целью которого будет разработка, управление и контроль программ гражданства за инвестиции", - говорится в документе.
При этом в указе не называется размер вложений, за которые можно будет получить паспорт Аргентины.
Агентство ежегодно будет публиковать данные о вложениях, полученных в рамках программ получения гражданства за инвестиции.
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