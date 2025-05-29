https://1prime.ru/20250529/investment-858032993.html

Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции

Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции - 29.05.2025, ПРАЙМ

Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции

Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции, для этого создаётся специальное агентство, следует из указа президента страны, опубликованного... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T18:39+0300

2025-05-29T18:39+0300

2025-05-29T18:39+0300

экономика

бизнес

аргентина

буэнос-айрес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая - ПРАЙМ. Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции, для этого создаётся специальное агентство, следует из указа президента страны, опубликованного на портале нормативных актов. "Создаётся агентство по гражданству за инвестиции... действующее в рамках министерства экономики, целью которого будет разработка, управление и контроль программ гражданства за инвестиции", - говорится в документе. При этом в указе не называется размер вложений, за которые можно будет получить паспорт Аргентины. Агентство ежегодно будет публиковать данные о вложениях, полученных в рамках программ получения гражданства за инвестиции.

https://1prime.ru/20250402/vizy-856329427.html

аргентина

буэнос-айрес

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аргентина, буэнос-айрес