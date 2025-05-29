https://1prime.ru/20250529/investment-858032993.html
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции - 29.05.2025, ПРАЙМ
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции, для этого создаётся специальное агентство, следует из указа президента страны, опубликованного... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T18:39+0300
2025-05-29T18:39+0300
2025-05-29T18:39+0300
экономика
бизнес
аргентина
буэнос-айрес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850113511_0:256:2733:1793_1920x0_80_0_0_edae008c681c1bb4abb3d66ea6f23bb5.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая - ПРАЙМ. Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции, для этого создаётся специальное агентство, следует из указа президента страны, опубликованного на портале нормативных актов. "Создаётся агентство по гражданству за инвестиции... действующее в рамках министерства экономики, целью которого будет разработка, управление и контроль программ гражданства за инвестиции", - говорится в документе. При этом в указе не называется размер вложений, за которые можно будет получить паспорт Аргентины. Агентство ежегодно будет публиковать данные о вложениях, полученных в рамках программ получения гражданства за инвестиции.
https://1prime.ru/20250402/vizy-856329427.html
аргентина
буэнос-айрес
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850113511_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02dcde1a894ee251f1eae4859936d6c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аргентина, буэнос-айрес
Экономика, Бизнес, АРГЕНТИНА, БУЭНОС-АЙРЕС
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции
Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая - ПРАЙМ. Власти Аргентины разрешили получение гражданства за инвестиции, для этого создаётся специальное агентство, следует из указа президента страны, опубликованного на портале нормативных актов.
"Создаётся агентство по гражданству за инвестиции... действующее в рамках министерства экономики, целью которого будет разработка, управление и контроль программ гражданства за инвестиции", - говорится в документе.
При этом в указе не называется размер вложений, за которые можно будет получить паспорт Аргентины.
Агентство ежегодно будет публиковать данные о вложениях, полученных в рамках программ получения гражданства за инвестиции.
В Испании вступает в силу запрет на "золотые визы"