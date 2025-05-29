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В Якутске пройдет форум креативных индустрий

В Якутске пройдет форум креативных индустрий - 29.05.2025, ПРАЙМ

В Якутске пройдет форум креативных индустрий

Второй международный форум креативных индустрий пройдет в Якутске с 29 по 31 мая, на мероприятии ожидается участие экспертов из Китая, Индии, Индонезии,... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T00:28+0300

2025-05-29T00:28+0300

2025-05-29T00:28+0300

технологии

россия

экономика

якутск

китай

индия

минвостокразвития

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ЯКУТСК, 29 мая - ПРАЙМ. Второй международный форум креативных индустрий пройдет в Якутске с 29 по 31 мая, на мероприятии ожидается участие экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана и других стран, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семёнов. Форум пройдет во взаимодействии Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока, правительства республики и Фонда развития социальных инициатив. "Мы очень рады, что форум креативных индустрий пройдет в этом году в Якутске. Я думаю, что для якутской творческой индустрии это очень крутая возможность заявить о себе, будь это уже действующий бренд, модная, музыкальная или анимационная студия. Кто станет хедлайнером форума, сказать пока не можем, но приедут очень хорошие группы и спикеры. Сейчас идут переговоры. Мы ожидаем приезд около 50 гостей из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Узбекистана. Может быть, будут и другие страны. У креативной индустрии нет границ, несмотря на все санкции", - отметил зампред Семёнов. По информации организаторов, в программе форума - 150 различных мероприятий с участием экспертов креативных индустрий, инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, региональных и федеральных властей. В 2019 году Якутия первая в стране утвердила концепцию развития творческих индустрий. При поддержке заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России создан креативный кластер "Квартал Труда" с площадью 13 тысяч квадратных метров.

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технологии, россия, якутск, китай, индия, минвостокразвития