https://1prime.ru/20250529/jakutsk-858007490.html
В Якутске пройдет форум креативных индустрий
В Якутске пройдет форум креативных индустрий - 29.05.2025, ПРАЙМ
В Якутске пройдет форум креативных индустрий
Второй международный форум креативных индустрий пройдет в Якутске с 29 по 31 мая, на мероприятии ожидается участие экспертов из Китая, Индии, Индонезии,... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:28+0300
2025-05-29T00:28+0300
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технологии
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экономика
якутск
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ЯКУТСК, 29 мая - ПРАЙМ. Второй международный форум креативных индустрий пройдет в Якутске с 29 по 31 мая, на мероприятии ожидается участие экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана и других стран, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семёнов.
Форум пройдет во взаимодействии Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока, правительства республики и Фонда развития социальных инициатив.
"Мы очень рады, что форум креативных индустрий пройдет в этом году в Якутске. Я думаю, что для якутской творческой индустрии это очень крутая возможность заявить о себе, будь это уже действующий бренд, модная, музыкальная или анимационная студия. Кто станет хедлайнером форума, сказать пока не можем, но приедут очень хорошие группы и спикеры. Сейчас идут переговоры. Мы ожидаем приезд около 50 гостей из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Узбекистана. Может быть, будут и другие страны. У креативной индустрии нет границ, несмотря на все санкции", - отметил зампред Семёнов.
По информации организаторов, в программе форума - 150 различных мероприятий с участием экспертов креативных индустрий, инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, региональных и федеральных властей.
В 2019 году Якутия первая в стране утвердила концепцию развития творческих индустрий. При поддержке заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России создан креативный кластер "Квартал Труда" с площадью 13 тысяч квадратных метров.
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технологии, россия, якутск, китай, индия, минвостокразвития
Технологии, РОССИЯ, Экономика, Якутск, КИТАЙ, ИНДИЯ, Минвостокразвития
В Якутске пройдет форум креативных индустрий
В Якутске пройдет международный форум креативных индустрий
ЯКУТСК, 29 мая - ПРАЙМ. Второй международный форум креативных индустрий пройдет в Якутске с 29 по 31 мая, на мероприятии ожидается участие экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана и других стран, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семёнов.
Форум пройдет во взаимодействии Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока, правительства республики и Фонда развития социальных инициатив.
"Мы очень рады, что форум креативных индустрий пройдет в этом году в Якутске. Я думаю, что для якутской творческой индустрии это очень крутая возможность заявить о себе, будь это уже действующий бренд, модная, музыкальная или анимационная студия. Кто станет хедлайнером форума, сказать пока не можем, но приедут очень хорошие группы и спикеры. Сейчас идут переговоры. Мы ожидаем приезд около 50 гостей из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Узбекистана. Может быть, будут и другие страны. У креативной индустрии нет границ, несмотря на все санкции", - отметил зампред Семёнов.
По информации организаторов, в программе форума - 150 различных мероприятий с участием экспертов креативных индустрий, инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, региональных и федеральных властей.
В 2019 году Якутия первая в стране утвердила концепцию развития творческих индустрий. При поддержке заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России создан креативный кластер "Квартал Труда" с площадью 13 тысяч квадратных метров.