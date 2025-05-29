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Форум креативных индустрий в Якутске привлечет 1 млрд рублей - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Форум креативных индустрий в Якутске привлечет 1 млрд рублей
Форум креативных индустрий в Якутске привлечет 1 млрд рублей - 29.05.2025, ПРАЙМ
Форум креативных индустрий в Якутске привлечет 1 млрд рублей
Второй международный форум креативных индустрий в Якутске должен привлечь не менее 1 миллиарда рублей в экономику Дальнего Востока, это станет основным итогом... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T05:17+0300
2025-05-29T05:17+0300
экономика
россия
якутск
дальний восток
якутия
айсен николаев
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ЯКУТСК, 29 мая - ПРАЙМ. Второй международный форум креативных индустрий в Якутске должен привлечь не менее 1 миллиарда рублей в экономику Дальнего Востока, это станет основным итогом мероприятия, заявил журналистам глава Якутии Айсен Николаев. Порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике", который проходит с 29 по 31 мая в Якутске. Мероприятия форума начались в креативном кластере "Квартал Труда". Как отметил Николаев, помимо дальнейшего развития сырьевой экономики, Республика Саха (Якутия) делает серьезный упор на развитие экономики креативной. Число занятых в этой области в регионе превысило 45 тысяч человек, к 2030 году, согласно указу главы республики, этот показатель должен вырасти до 70 тысяч человек. Он уточнил, что среди основных направлений креативной экономики региона - информационные технологии, кинопроизводство, анимация, мода. "Мы уже сегодня имеем хорошие результаты... Например, сборы якутского кино за первые 4,5 месяца этого года уже превысили все сборы за 2025 год. А они были у нас рекордные - свыше 150 миллионов рублей. Сейчас мы уже приближаемся почти к 200 миллионам рублей. Мы считаем, что этот форум, это не только якутский, это дальневосточный форум. Представители 35 субъектов приехали на него будет подписываться ряд соглашений. Ну, и мы считаем, что основным итогом форума должно быть привлечение не менее 1 миллиарда рублей в креативную экономику Дальнего Востока. В частности, по Якутии", - подчеркнул глава республики. На площадке Форума планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между субъектами креативных индустрий. Одним из первых в четверг заключено соглашение между Республикой Саха (Якутия) и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ). Подписи под документом поставили глава региона и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев. Якутия в 2019 году первой в России утвердила концепцию развития творческих индустрий.
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россия, якутск, дальний восток, якутия, айсен николаев
Экономика, РОССИЯ, Якутск, Дальний Восток, ЯКУТИЯ, Айсен Николаев
05:17 29.05.2025
 
Форум креативных индустрий в Якутске привлечет 1 млрд рублей

Глава Якутии Николаев: форум креативных индустрий в Якутске привлечет 1 млрд рублей

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ЯКУТСК, 29 мая - ПРАЙМ. Второй международный форум креативных индустрий в Якутске должен привлечь не менее 1 миллиарда рублей в экономику Дальнего Востока, это станет основным итогом мероприятия, заявил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.
Порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике", который проходит с 29 по 31 мая в Якутске. Мероприятия форума начались в креативном кластере "Квартал Труда".
Как отметил Николаев, помимо дальнейшего развития сырьевой экономики, Республика Саха (Якутия) делает серьезный упор на развитие экономики креативной. Число занятых в этой области в регионе превысило 45 тысяч человек, к 2030 году, согласно указу главы республики, этот показатель должен вырасти до 70 тысяч человек. Он уточнил, что среди основных направлений креативной экономики региона - информационные технологии, кинопроизводство, анимация, мода.
"Мы уже сегодня имеем хорошие результаты... Например, сборы якутского кино за первые 4,5 месяца этого года уже превысили все сборы за 2025 год. А они были у нас рекордные - свыше 150 миллионов рублей. Сейчас мы уже приближаемся почти к 200 миллионам рублей. Мы считаем, что этот форум, это не только якутский, это дальневосточный форум. Представители 35 субъектов приехали на него будет подписываться ряд соглашений. Ну, и мы считаем, что основным итогом форума должно быть привлечение не менее 1 миллиарда рублей в креативную экономику Дальнего Востока. В частности, по Якутии", - подчеркнул глава республики.
На площадке Форума планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между субъектами креативных индустрий. Одним из первых в четверг заключено соглашение между Республикой Саха (Якутия) и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ). Подписи под документом поставили глава региона и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.
Якутия в 2019 году первой в России утвердила концепцию развития творческих индустрий.
 
ЭкономикаРОССИЯЯкутскДальний ВостокЯКУТИЯАйсен Николаев
 
 
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