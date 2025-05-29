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Япония не исключает закупки вооружений США

Япония не исключает закупки вооружений США - 29.05.2025, ПРАЙМ

Япония не исключает закупки вооружений США

Токио не исключает закупок американских вооружений в качестве меры, которая позволит сократить дефицит внешнеторгового баланса США в торговле с Японией, такую... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T07:12+0300

2025-05-29T07:12+0300

2025-05-29T07:12+0300

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ТОКИО, 29 мая - ПРАЙМ. Токио не исключает закупок американских вооружений в качестве меры, которая позволит сократить дефицит внешнеторгового баланса США в торговле с Японией, такую мысль высказал японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, который в четверг отправится в Соединенные Штаты для ведения переговоров о пошлинах. "(Если американская сторона) спросит, рассматривается ли такой вопрос (о закупке вооружений), то это возможно", - приводит слова министра агентство Киодо. В то же время он подчеркнул, что смешивать переговоры по пошлинам и вопросы безопасности неверно. "Логика и стандарты здесь разные, смешивать переговоры нецелесообразно", - отметил Акадзава. Он провел встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой перед четвертым раундом переговоров с США по вопросу пошлин. Япония требует от США отмены пошлин. Акадзава заявил, что эта позиция не изменилась, пообещав, что "ни в коем случае" не уступит. При этом Акадзава подвергся резкой критике внутри страны за самоуничижение в ходе первого раунда переговоров, а также за то, что фотографировался в Белом доме в кепке MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой", лозунг сторонников президента США Дональда Трампа). Согласно опросам общественного мнения, большинство респондентов не считают нынешнее японское правительство сильным переговорщиком по вопросу пошлин США. Четвертый раунд переговоров пройдет в пятницу в США. Япония провела уже три раунда переговоров с США по поводу пошлин. Ее представлял Акадзава, США на первом раунде - министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился Дональд Трамп. На втором раунде не присутствовал Трамп, а третьем отсутствовал уже и Бессент. Акадзава надеется, что в ходе четвертого раунда он сможет встретиться с Бессентом как ключевой фигурой переговоров. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные пошлины на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", обозначающим экономический кризис, связанный с пандемией. США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. По его данным, последние пять лет Япония является главным инвестором в США, поэтому включение ее в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, скотт бессент