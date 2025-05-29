https://1prime.ru/20250529/kabmin-858006843.html

Кабмин рассмотрит соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Кабмин рассмотрит соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения - 29.05.2025, ПРАЙМ

Кабмин рассмотрит соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о ратификации соглашения с правительством Объединенных Арабских Эмиратов об устранении двойного... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T00:18+0300

2025-05-29T00:18+0300

2025-05-29T00:18+0300

экономика

россия

москва

рф

абу-даби

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858006843.jpg?1748467134

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о ратификации соглашения с правительством Объединенных Арабских Эмиратов об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, а также о предотвращении избежания и уклонения от налогообложения. Законопроект направлен на ратификацию соглашения, подписанного в Абу-Даби 17 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.

москва

рф

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, рф, абу-даби