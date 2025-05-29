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Кабмин рассмотрит соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
Кабмин рассмотрит соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения - 29.05.2025, ПРАЙМ
Кабмин рассмотрит соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о ратификации соглашения с правительством Объединенных Арабских Эмиратов об устранении двойного... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:18+0300
2025-05-29T00:18+0300
2025-05-29T00:18+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о ратификации соглашения с правительством Объединенных Арабских Эмиратов об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, а также о предотвращении избежания и уклонения от налогообложения. Законопроект направлен на ратификацию соглашения, подписанного в Абу-Даби 17 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Абу-Даби
Кабмин рассмотрит соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
Правительство рассмотрит соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о ратификации соглашения с правительством Объединенных Арабских Эмиратов об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, а также о предотвращении избежания и уклонения от налогообложения. Законопроект направлен на ратификацию соглашения, подписанного в Абу-Даби 17 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.