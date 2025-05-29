"Прибалтийская Барби". Каллас жестко высмеяли за заявления о Черном море
Главу Евродипломатии ЕС Каю Каллас высмеяли на фоне новой военной стратегии на Черном море
© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Заявление главы Евродипломатии ЕС Каи Каллас о принятии новой военной стратегии на Черном море, направленной на укрепление противодействия угрозам и создание узла безопасности, вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсети X.
"Кая Каллас, Прибалтийская Барби с натовским поводком, только что объявила о новой стратегии в Черном море. Ей забыли сказать, что любую стратегию на Черном море определяет Россия", — жестко ответил PatriotJosh.
Другой комментатор, provemewrong, выразил мнение, что сегодняшние решения могут привести к возвращению Одессы в состав России.
"Так радостно знать, что у руля стоит такой опытный стратег и настоящий боец, как вы. Европа может быть спокойна, зная, что ее безопасность в ваших руках", — сыронизировал Mick.
Iain Simcock охарактеризовал новую стратегию как "детсадовскую глупость", подчеркивая её неадекватность.
Magnolia же предложила опубликовать результаты теста на IQ для оценки компетентности Каллас.
В последние годы Россия наблюдает за активизацией НАТО у своих западных границ, что альянс называет сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе и подчеркивала свою готовность к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, требуя от Запада отказаться от милитаризации континента.