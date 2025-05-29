https://1prime.ru/20250529/kallas-858012637.html

"Прибалтийская Барби". Каллас жестко высмеяли за заявления о Черном море

"Прибалтийская Барби". Каллас жестко высмеяли за заявления о Черном море - 29.05.2025, ПРАЙМ

"Прибалтийская Барби". Каллас жестко высмеяли за заявления о Черном море

Заявление главы Евродипломатии ЕС Каи Каллас о принятии новой военной стратегии на Черном море, направленной на укрепление противодействия угрозам и создание... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T09:16+0300

2025-05-29T09:16+0300

2025-05-29T09:16+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Заявление главы Евродипломатии ЕС Каи Каллас о принятии новой военной стратегии на Черном море, направленной на укрепление противодействия угрозам и создание узла безопасности, вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсети X."Кая Каллас, Прибалтийская Барби с натовским поводком, только что объявила о новой стратегии в Черном море. Ей забыли сказать, что любую стратегию на Черном море определяет Россия", — жестко ответил PatriotJosh.Другой комментатор, provemewrong, выразил мнение, что сегодняшние решения могут привести к возвращению Одессы в состав России."Так радостно знать, что у руля стоит такой опытный стратег и настоящий боец, как вы. Европа может быть спокойна, зная, что ее безопасность в ваших руках", — сыронизировал Mick.Iain Simcock охарактеризовал новую стратегию как "детсадовскую глупость", подчеркивая её неадекватность. Magnolia же предложила опубликовать результаты теста на IQ для оценки компетентности Каллас.В последние годы Россия наблюдает за активизацией НАТО у своих западных границ, что альянс называет сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе и подчеркивала свою готовность к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, требуя от Запада отказаться от милитаризации континента.

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