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"Прибалтийская Барби". Каллас жестко высмеяли за заявления о Черном море - 29.05.2025, ПРАЙМ
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"Прибалтийская Барби". Каллас жестко высмеяли за заявления о Черном море
"Прибалтийская Барби". Каллас жестко высмеяли за заявления о Черном море - 29.05.2025, ПРАЙМ
"Прибалтийская Барби". Каллас жестко высмеяли за заявления о Черном море
Заявление главы Евродипломатии ЕС Каи Каллас о принятии новой военной стратегии на Черном море, направленной на укрепление противодействия угрозам и создание... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T09:16+0300
2025-05-29T09:16+0300
политика
россия
черное море
москва
европа
кая каллас
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Заявление главы Евродипломатии ЕС Каи Каллас о принятии новой военной стратегии на Черном море, направленной на укрепление противодействия угрозам и создание узла безопасности, вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсети X."Кая Каллас, Прибалтийская Барби с натовским поводком, только что объявила о новой стратегии в Черном море. Ей забыли сказать, что любую стратегию на Черном море определяет Россия", — жестко ответил PatriotJosh.Другой комментатор, provemewrong, выразил мнение, что сегодняшние решения могут привести к возвращению Одессы в состав России."Так радостно знать, что у руля стоит такой опытный стратег и настоящий боец, как вы. Европа может быть спокойна, зная, что ее безопасность в ваших руках", — сыронизировал Mick.Iain Simcock охарактеризовал новую стратегию как "детсадовскую глупость", подчеркивая её неадекватность. Magnolia же предложила опубликовать результаты теста на IQ для оценки компетентности Каллас.В последние годы Россия наблюдает за активизацией НАТО у своих западных границ, что альянс называет сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе и подчеркивала свою готовность к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, требуя от Запада отказаться от милитаризации континента.
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россия, черное море, москва, европа, кая каллас, нато, ес
Политика, РОССИЯ, Черное море, МОСКВА, ЕВРОПА, Кая Каллас, НАТО, ЕС
09:16 29.05.2025
 
"Прибалтийская Барби". Каллас жестко высмеяли за заявления о Черном море

Главу Евродипломатии ЕС Каю Каллас высмеяли на фоне новой военной стратегии на Черном море

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Заявление главы Евродипломатии ЕС Каи Каллас о принятии новой военной стратегии на Черном море, направленной на укрепление противодействия угрозам и создание узла безопасности, вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсети X.
"Кая Каллас, Прибалтийская Барби с натовским поводком, только что объявила о новой стратегии в Черном море. Ей забыли сказать, что любую стратегию на Черном море определяет Россия", — жестко ответил PatriotJosh.
Другой комментатор, provemewrong, выразил мнение, что сегодняшние решения могут привести к возвращению Одессы в состав России.
"Так радостно знать, что у руля стоит такой опытный стратег и настоящий боец, как вы. Европа может быть спокойна, зная, что ее безопасность в ваших руках", — сыронизировал Mick.
Iain Simcock охарактеризовал новую стратегию как "детсадовскую глупость", подчеркивая её неадекватность.
Magnolia же предложила опубликовать результаты теста на IQ для оценки компетентности Каллас.
В последние годы Россия наблюдает за активизацией НАТО у своих западных границ, что альянс называет сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе и подчеркивала свою готовность к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, требуя от Запада отказаться от милитаризации континента.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
"Одержима". На Западе усомнились в адекватности Каллас
26 мая, 23:29
 
ПолитикаРОССИЯЧерное мореМОСКВАЕВРОПАКая КалласНАТОЕС
 
 
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