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В Казани пройдет выставка беспилотных технологий "Дрон Экспо"
В Казани пройдет выставка беспилотных технологий "Дрон Экспо" - 29.05.2025, ПРАЙМ
В Казани пройдет выставка беспилотных технологий "Дрон Экспо"
Международная выставка беспилотных технологий "Дрон Экспо" пройдет в Казани с 26 по 28 августа, на площадке выставочного центра "Казань Экспо", где покажут... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T03:35+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Международная выставка беспилотных технологий "Дрон Экспо" пройдет в Казани с 26 по 28 августа, на площадке выставочного центра "Казань Экспо", где покажут лучшие разработки, созданы условия для профессионального диалога внутри сообщества, а также возможности для обмена опытом применения систем, сообщили в оргкомитете форума.
Согласно последним данным, производство гражданских дронов в России в 2024 году увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Это связано с объективным повышением спроса на дроны в сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, геодезии и, конечно, безопасности.
"В ходе выставки, поддержанной Минпромторгом России, с 26 по 28 августа в Казани будут представлены изделия более 200 компаний-производителей беспилотных систем. Но наша задача, как организаторов "Дрон Экспо", - объединить индустрию на одной площадке, показать лучшие разработки и создать профессиональному сообществу возможность для обмена опытом и поиска путей взаимодействия. На выставке будет продемонстрировано практическое применение дронов в той или иной области", - рассказал РИА Новости организатор мероприятия Александр Фешкин.
По его словам, на площади более 10 тысяч квадратных метров выставочного центра "Казань Экспо" будут развернуты тематические зоны: от разведывательных систем до двигателей и систем навигации.
"Будут показаны инновационные дроны для сельского хозяйства с автоматическим распознаванием культур, разведывательные и картографические системы, БАС (беспилотные авиационные системы - ред.) мониторинга для ТЭК, МЧС. Экспоненты представят модульные двигатели, автопилоты, зарядные станции, а также решения для управления флотами дронов, противодронные комплексы борьбы с БВС (беспилотными воздушными судами - ред.) и защиту объектов инфраструктуры", - отметил Фешкин.
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технологии, бизнес, россия, казань, москва, минпромторг, мчс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, МОСКВА, Минпромторг, МЧС
В Казани пройдет выставка беспилотных технологий "Дрон Экспо"
Выставка беспилотных технологий "Дрон Экспо" пройдет в Казани с 26 по 28 августа
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Международная выставка беспилотных технологий "Дрон Экспо" пройдет в Казани с 26 по 28 августа, на площадке выставочного центра "Казань Экспо", где покажут лучшие разработки, созданы условия для профессионального диалога внутри сообщества, а также возможности для обмена опытом применения систем, сообщили в оргкомитете форума.
Согласно последним данным, производство гражданских дронов в России в 2024 году увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Это связано с объективным повышением спроса на дроны в сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, геодезии и, конечно, безопасности.
"В ходе выставки, поддержанной Минпромторгом России, с 26 по 28 августа в Казани будут представлены изделия более 200 компаний-производителей беспилотных систем. Но наша задача, как организаторов "Дрон Экспо", - объединить индустрию на одной площадке, показать лучшие разработки и создать профессиональному сообществу возможность для обмена опытом и поиска путей взаимодействия. На выставке будет продемонстрировано практическое применение дронов в той или иной области", - рассказал РИА Новости организатор мероприятия Александр Фешкин.
По его словам, на площади более 10 тысяч квадратных метров выставочного центра "Казань Экспо" будут развернуты тематические зоны: от разведывательных систем до двигателей и систем навигации.
"Будут показаны инновационные дроны для сельского хозяйства с автоматическим распознаванием культур, разведывательные и картографические системы, БАС (беспилотные авиационные системы - ред.) мониторинга для ТЭК, МЧС. Экспоненты представят модульные двигатели, автопилоты, зарядные станции, а также решения для управления флотами дронов, противодронные комплексы борьбы с БВС (беспилотными воздушными судами - ред.) и защиту объектов инфраструктуры", - отметил Фешкин.