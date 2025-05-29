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МИД Китая прокомментировал решение суда в США по торговым пошлинам Трампа

МИД Китая прокомментировал решение суда в США по торговым пошлинам Трампа - 29.05.2025, ПРАЙМ

МИД Китая прокомментировал решение суда в США по торговым пошлинам Трампа

Протекционизм вредит интересам всех сторон, а в тарифных и торговых войнах нет победителей, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T11:11+0300

2025-05-29T11:11+0300

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ПЕКИН, 29 мая – ПРАЙМ. Протекционизм вредит интересам всех сторон, а в тарифных и торговых войнах нет победителей, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Суд США по международной торговле ранее постановил, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. "Китай неоднократно четко разъяснял свою позицию по вопросу пошлин, в тарифных и торговых войнах нет победителей, протекционизм наносит ущерб интересам всех сторон и в конечном итоге будет непопулярен", - заявила Мао Нин, комментируя решение суда. Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%".

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мировая экономика, сша, пекин, китай, дональд трамп