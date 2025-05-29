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"Ящик Пандоры". Китай раскритиковал создание США "Золотого купола" - 29.05.2025, ПРАЙМ
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"Ящик Пандоры". Китай раскритиковал создание США "Золотого купола"
"Ящик Пандоры". Китай раскритиковал создание США "Золотого купола" - 29.05.2025, ПРАЙМ
"Ящик Пандоры". Китай раскритиковал создание США "Золотого купола"
Новая система ПРО США "Золотой купол" расшатывает международную систему безопасности и открывает "ящик Пандоры", заявил в четверг официальный представитель... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T12:08+0300
2025-05-29T12:08+0300
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ПЕКИН, 29 мая - ПРАЙМ. Новая система ПРО США "Золотой купол" расшатывает международную систему безопасности и открывает "ящик Пандоры", заявил в четверг официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Чжан Сяоган отметил, что сегодня США продвигают системы вооружений космического базирования, такие, как "Золотой купол", постоянно расширяют свое военное присутствие в космосе и разжигают в космическом пространстве гонку вооружений. "Данные действия нарушают соответствующие принципы Договора о космосе, повышают риск превращения космоса в зону боевых действий и запуска гонки вооружений в космосе и расшатывают международную систему безопасности и контроля над вооружениями, словно в очередной раз открывают ящик Пандоры", - приводит слова Чжан Сяогана официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat. Китай, подчеркнул Чжан Сяоган, призывает Вашингтон прекратить расширение своих вооружений и военное строительство в космосе и предпринять практические действия для поддержания глобальной стратегической стабильности. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин выражает серьёзную обеспокоенность в связи с "Золотым куполом". По ее словам, Китай настоятельно призывает США как можно скорее отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и посредством реальных действий способствовать укреплению стратегического доверия между крупными странами и поддержанию глобальной стратегической стабильности.
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мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, wechat
Политика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп, WeChat
12:08 29.05.2025
 
"Ящик Пандоры". Китай раскритиковал создание США "Золотого купола"

Минобороны КНР: новая система ПРО США "Золотой купол" открывает "ящик Пандоры"

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
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ПЕКИН, 29 мая - ПРАЙМ. Новая система ПРО США "Золотой купол" расшатывает международную систему безопасности и открывает "ящик Пандоры", заявил в четверг официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
Чжан Сяоган отметил, что сегодня США продвигают системы вооружений космического базирования, такие, как "Золотой купол", постоянно расширяют свое военное присутствие в космосе и разжигают в космическом пространстве гонку вооружений.
"Данные действия нарушают соответствующие принципы Договора о космосе, повышают риск превращения космоса в зону боевых действий и запуска гонки вооружений в космосе и расшатывают международную систему безопасности и контроля над вооружениями, словно в очередной раз открывают ящик Пандоры", - приводит слова Чжан Сяогана официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat.
Китай, подчеркнул Чжан Сяоган, призывает Вашингтон прекратить расширение своих вооружений и военное строительство в космосе и предпринять практические действия для поддержания глобальной стратегической стабильности.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин выражает серьёзную обеспокоенность в связи с "Золотым куполом". По ее словам, Китай настоятельно призывает США как можно скорее отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и посредством реальных действий способствовать укреплению стратегического доверия между крупными странами и поддержанию глобальной стратегической стабильности.
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27 мая, 12:12
 
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