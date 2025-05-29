https://1prime.ru/20250529/konteynery-858024796.html

Контейнерный рынок России в январе-апреле сократился на 2,1%

Контейнерный рынок России в январе-апреле сократился на 2,1% - 29.05.2025, ПРАЙМ

Контейнерный рынок России в январе-апреле сократился на 2,1%

Контейнерный рынок России за первые четыре месяца текущего года снизился на 2,1% в годовом выражении и составил 2,131 миллиона TEU, сообщает транспортная группа | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T14:32+0300

2025-05-29T14:32+0300

2025-05-29T14:32+0300

экономика

fesco

дальний восток

контейнеры

https://cdnn.1prime.ru/img/83622/33/836223393_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_23422063019377e2d1346a354e4b0ddc.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России за первые четыре месяца текущего года снизился на 2,1% в годовом выражении и составил 2,131 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. "По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России в период с января по апрель текущего года сократился на 2,1% относительно аналогичного периода 2024 года, до 2,131 миллиона TEU", - говорится в сообщении. В группе отметили, что импорт за январь-апрель снизился на 5%, до 887 тысяч TEU, железнодорожный транзит - на 2%, до 194 тысяч TEU, внутренние перевозки сократились на 12%, до 387 тысяч TEU. При этом совокупный контейнерный экспорт за четыре месяца 2025 года увеличился на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 663 тысячи TEU. "Основным драйвером экспорта остаются контейнерные перевозки через сухопутные погранпереходы, которые выросли по итогам четырех месяцев на 23%. Демонстрируют положительную динамику и экспортные отправки через порты Дальнего Востока - рост на 7%. В то же время контейнерные перевозки на экспорт через порты Балтийского бассейна сократились на 6% за отчетный период", - отметили в Fesco. В группе добавили, что импорт через порты Северо-Запада увеличился на 18%, а через порты Дальнего Востока снизился на 15%. В апреле 2025 года контейнерный рынок России сократился на 6,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 536 тысяч TEU, заключили в компании.

https://1prime.ru/20250429/putin-857117427.html

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

fesco, дальний восток, контейнеры