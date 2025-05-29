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Контейнерный рынок России в январе-апреле сократился на 2,1%
Контейнерный рынок России в январе-апреле сократился на 2,1% - 29.05.2025, ПРАЙМ
Контейнерный рынок России в январе-апреле сократился на 2,1%
Контейнерный рынок России за первые четыре месяца текущего года снизился на 2,1% в годовом выражении и составил 2,131 миллиона TEU, сообщает транспортная группа | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T14:32+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России за первые четыре месяца текущего года снизился на 2,1% в годовом выражении и составил 2,131 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. "По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России в период с января по апрель текущего года сократился на 2,1% относительно аналогичного периода 2024 года, до 2,131 миллиона TEU", - говорится в сообщении. В группе отметили, что импорт за январь-апрель снизился на 5%, до 887 тысяч TEU, железнодорожный транзит - на 2%, до 194 тысяч TEU, внутренние перевозки сократились на 12%, до 387 тысяч TEU. При этом совокупный контейнерный экспорт за четыре месяца 2025 года увеличился на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 663 тысячи TEU. "Основным драйвером экспорта остаются контейнерные перевозки через сухопутные погранпереходы, которые выросли по итогам четырех месяцев на 23%. Демонстрируют положительную динамику и экспортные отправки через порты Дальнего Востока - рост на 7%. В то же время контейнерные перевозки на экспорт через порты Балтийского бассейна сократились на 6% за отчетный период", - отметили в Fesco. В группе добавили, что импорт через порты Северо-Запада увеличился на 18%, а через порты Дальнего Востока снизился на 15%. В апреле 2025 года контейнерный рынок России сократился на 6,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 536 тысяч TEU, заключили в компании.
https://1prime.ru/20250429/putin-857117427.html
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fesco, дальний восток, контейнеры
Экономика, FESCO, Дальний Восток, Контейнеры
Контейнерный рынок России в январе-апреле сократился на 2,1%
Fesco: контейнерный рынок РФ в январе-апреле 2025 г сократился на 2,1%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России за первые четыре месяца текущего года снизился на 2,1% в годовом выражении и составил 2,131 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco.
"По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России в период с января по апрель текущего года сократился на 2,1% относительно аналогичного периода 2024 года, до 2,131 миллиона TEU", - говорится в сообщении.
В группе отметили, что импорт за январь-апрель снизился на 5%, до 887 тысяч TEU, железнодорожный транзит - на 2%, до 194 тысяч TEU, внутренние перевозки сократились на 12%, до 387 тысяч TEU. При этом совокупный контейнерный экспорт за четыре месяца 2025 года увеличился на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 663 тысячи TEU.
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"Основным драйвером экспорта остаются контейнерные перевозки через сухопутные погранпереходы, которые выросли по итогам четырех месяцев на 23%. Демонстрируют положительную динамику и экспортные отправки через порты Дальнего Востока - рост на 7%. В то же время контейнерные перевозки на экспорт через порты Балтийского бассейна сократились на 6% за отчетный период", - отметили в Fesco.
В группе добавили, что импорт через порты Северо-Запада увеличился на 18%, а через порты Дальнего Востока снизился на 15%.
В апреле 2025 года контейнерный рынок России сократился на 6,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 536 тысяч TEU, заключили в компании.