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Косачев обвинил ЕС и НАТО в саботаже мирного процесса на Украине - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Косачев обвинил ЕС и НАТО в саботаже мирного процесса на Украине
Косачев обвинил ЕС и НАТО в саботаже мирного процесса на Украине - 29.05.2025, ПРАЙМ
Косачев обвинил ЕС и НАТО в саботаже мирного процесса на Украине
Поставки или производство на Украине немецкого дальнобойного оружия станут саботажем со стороны ЕС и НАТО мирного процесса, заявил РИА Новости вице-спикер... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T11:45+0300
2025-05-29T11:45+0300
политика
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ПЕРМЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Поставки или производство на Украине немецкого дальнобойного оружия станут саботажем со стороны ЕС и НАТО мирного процесса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в Германию в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что руководство в Киеве и Берлине работает над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. "Если и когда у украинцев появится дальнобойное оружие, в том числе германского производства, либо произведенное "в Украине" (в кавычках, но тем не менее, разумеется, германского производства) и направляемое германскими специалистами, - это будет очевидным саботажем мирного процесса уже с участием Германии, а значит, и с участием Европейского союза, а, значит, и с участием НАТО", - сказал Косачев. Вице-спикер Совфеда отметил, что возможные поставки вооружений из Германии будут абсолютно противоположным действием тому, что в настоящее время наметилось в плане попыток политического урегулирования украинского конфликта. По словам сенатора, это будет абсолютно неприемлемо с военной и с политической точек зрения. "Какой будет наша ответная реакция - я оставил бы это на усмотрение наших военных специалистов (окончательное решение, разумеется, за верховным главнокомандующим), но то, что реакция будет, то, что в нашем поведении в этом случае возникнут принципиально новые сюжеты, - в этом ни у кого не должно быть сомнений", - сообщил Косачев. Политик подчеркнул, что в настоящее время, кроме декларативной приверженности мирному процессу, украинские оппоненты делают все возможное для того, чтобы на земле сорвать и саботировать данный процесс. "Мы сейчас фактически ушли от того, чтобы реагировать на инициативы наших оппонентов. Мы сами проявляем эти инициативы. Эти инициативы находятся в плоскости мирного урегулирования. Мы предложили переговорный процесс украинской стороне. Он сейчас возобновлен, несмотря на известные решения украинского руководства этот процесс саботировать", - добавил Косачев. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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газ, россия, украина, германия, рф, константин косачев, сергей лавров, фридрих мерц, нато, ес
Политика, Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РФ, Константин Косачев, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, НАТО, ЕС
11:45 29.05.2025
 
Косачев обвинил ЕС и НАТО в саботаже мирного процесса на Украине

Косачев: поставки на Украину дальнобойного оружия станут саботажем мирного процесса

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ПЕРМЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Поставки или производство на Украине немецкого дальнобойного оружия станут саботажем со стороны ЕС и НАТО мирного процесса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в Германию в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что руководство в Киеве и Берлине работает над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.
"Если и когда у украинцев появится дальнобойное оружие, в том числе германского производства, либо произведенное "в Украине" (в кавычках, но тем не менее, разумеется, германского производства) и направляемое германскими специалистами, - это будет очевидным саботажем мирного процесса уже с участием Германии, а значит, и с участием Европейского союза, а, значит, и с участием НАТО", - сказал Косачев.
Вице-спикер Совфеда отметил, что возможные поставки вооружений из Германии будут абсолютно противоположным действием тому, что в настоящее время наметилось в плане попыток политического урегулирования украинского конфликта. По словам сенатора, это будет абсолютно неприемлемо с военной и с политической точек зрения.
"Какой будет наша ответная реакция - я оставил бы это на усмотрение наших военных специалистов (окончательное решение, разумеется, за верховным главнокомандующим), но то, что реакция будет, то, что в нашем поведении в этом случае возникнут принципиально новые сюжеты, - в этом ни у кого не должно быть сомнений", - сообщил Косачев.
Политик подчеркнул, что в настоящее время, кроме декларативной приверженности мирному процессу, украинские оппоненты делают все возможное для того, чтобы на земле сорвать и саботировать данный процесс.
"Мы сейчас фактически ушли от того, чтобы реагировать на инициативы наших оппонентов. Мы сами проявляем эти инициативы. Эти инициативы находятся в плоскости мирного урегулирования. Мы предложили переговорный процесс украинской стороне. Он сейчас возобновлен, несмотря на известные решения украинского руководства этот процесс саботировать", - добавил Косачев.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Мерц допустил возможность поставок Taurus Украине
10:32
 
ПолитикаГазРОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯРФКонстантин КосачевСергей ЛавровФридрих МерцНАТОЕС
 
 
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