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В Кремле ответили на требование Киева передать меморандум по урегулированию

В Кремле ответили на требование Киева передать меморандум по урегулированию - 29.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на требование Киева передать меморандум по урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неконструктивными требования Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T12:33+0300

2025-05-29T12:33+0300

2025-05-29T12:35+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неконструктивными требования Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию. "Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно", - сказал Песков журналистам.В ходе рассуждения о требованиях Киева, пресс-секретарь также отметил, что нужно или подтверждать готовность к переговорам, или нет."Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", - подчеркнул Песков.

https://1prime.ru/20250529/shoygu-858016649.html

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