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В Кремле ответили на требование Киева передать меморандум по урегулированию - 29.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на требование Киева передать меморандум по урегулированию
В Кремле ответили на требование Киева передать меморандум по урегулированию - 29.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на требование Киева передать меморандум по урегулированию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неконструктивными требования Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T12:33+0300
2025-05-29T12:35+0300
политика
россия
москва
рф
украина
дмитрий песков
киев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неконструктивными требования Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию. "Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно", - сказал Песков журналистам.В ходе рассуждения о требованиях Киева, пресс-секретарь также отметил, что нужно или подтверждать готовность к переговорам, или нет."Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", - подчеркнул Песков.
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россия, москва, рф, украина, дмитрий песков, киев
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Киев
12:33 29.05.2025 (обновлено: 12:35 29.05.2025)
 
В Кремле ответили на требование Киева передать меморандум по урегулированию

Песков назвал неконструктивными требования Украины передать российский проект меморандума

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неконструктивными требования Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию.
"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно", - сказал Песков журналистам.
В ходе рассуждения о требованиях Киева, пресс-секретарь также отметил, что нужно или подтверждать готовность к переговорам, или нет.
"Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", - подчеркнул Песков.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Шойгу оценил роль Стамбула в переговорах России и Украины
10:41
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАРФУКРАИНАДмитрий ПесковКиев
 
 
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