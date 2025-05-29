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Лавров назвал главную угрозу для мира - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Лавров назвал главную угрозу для мира
Лавров назвал главную угрозу для мира - 29.05.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал главную угрозу для мира
Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые воспринимают многополярность как вызов своему доминированию, и по этой причине пытаются воспрепятствовать... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T14:29+0300
2025-05-29T14:29+0300
политика
сергей лавров
запад
брикс
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ПЕРМЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые воспринимают многополярность как вызов своему доминированию, и по этой причине пытаются воспрепятствовать объективным процессам, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое заявление глава российской дипломатии сделал, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии."Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые пытаются воспрепятствовать объективным процессам многополярности, воспринимают их как вызов своему глобальному доминированию, не хотят без боя отказываться от тех преимуществ в политике, финансах, торговле, которые они присвоили себе еще с колониальных времен, а теперь стремятся удержать неоколониальными методами под лозунгом так называемого порядка, основанного на правилах", - подчеркнул министр.Лавров добавил, что подобное видение мироустройства со стороны Запада уже неактуально. В качестве примера он привел тот факт, что страны БРИКС "оставили позади" страны "Большой Семерки" по экономическим показателям.
https://1prime.ru/20250528/lavrov-857984877.html
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сергей лавров, запад, брикс
Политика, Сергей Лавров, ЗАПАД, БРИКС
14:29 29.05.2025
 
Лавров назвал главную угрозу для мира

Лавров: главная угроза исходит от сил на Западе, которые видят многополярность как вызов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПЕРМЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые воспринимают многополярность как вызов своему доминированию, и по этой причине пытаются воспрепятствовать объективным процессам, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Такое заявление глава российской дипломатии сделал, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.
"Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые пытаются воспрепятствовать объективным процессам многополярности, воспринимают их как вызов своему глобальному доминированию, не хотят без боя отказываться от тех преимуществ в политике, финансах, торговле, которые они присвоили себе еще с колониальных времен, а теперь стремятся удержать неоколониальными методами под лозунгом так называемого порядка, основанного на правилах", - подчеркнул министр.
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Лавров рассказал, от чего будет зависеть устойчивость мирового порядка
Вчера, 10:32
Лавров добавил, что подобное видение мироустройства со стороны Запада уже неактуально. В качестве примера он привел тот факт, что страны БРИКС "оставили позади" страны "Большой Семерки" по экономическим показателям.
 
ПолитикаСергей ЛавровЗАПАДБРИКС
 
 
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