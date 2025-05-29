https://1prime.ru/20250529/lavrov-858024540.html

Лавров назвал главную угрозу для мира

Лавров назвал главную угрозу для мира - 29.05.2025, ПРАЙМ

Лавров назвал главную угрозу для мира

Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые воспринимают многополярность как вызов своему доминированию, и по этой причине пытаются воспрепятствовать... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T14:29+0300

2025-05-29T14:29+0300

2025-05-29T14:29+0300

политика

сергей лавров

запад

брикс

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ПЕРМЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые воспринимают многополярность как вызов своему доминированию, и по этой причине пытаются воспрепятствовать объективным процессам, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое заявление глава российской дипломатии сделал, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии."Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые пытаются воспрепятствовать объективным процессам многополярности, воспринимают их как вызов своему глобальному доминированию, не хотят без боя отказываться от тех преимуществ в политике, финансах, торговле, которые они присвоили себе еще с колониальных времен, а теперь стремятся удержать неоколониальными методами под лозунгом так называемого порядка, основанного на правилах", - подчеркнул министр.Лавров добавил, что подобное видение мироустройства со стороны Запада уже неактуально. В качестве примера он привел тот факт, что страны БРИКС "оставили позади" страны "Большой Семерки" по экономическим показателям.

https://1prime.ru/20250528/lavrov-857984877.html

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сергей лавров, запад, брикс