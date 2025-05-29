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Лавров призвал возобновить формат Россия — Индия — Китай

Лавров призвал возобновить формат Россия — Индия — Китай - 29.05.2025, ПРАЙМ

Лавров призвал возобновить формат Россия — Индия — Китай

Россия заинтересована в скорейшем возобновлении работы в формате Россия-Индия-Китай, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T14:58+0300

2025-05-29T14:58+0300

2025-05-29T14:58+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия заинтересована в скорейшем возобновлении работы в формате Россия-Индия-Китай, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Говоря об Индии и об антикитайской направленности инициатив НАТО в восточной части Евразии, хочу подтвердить нашу искреннюю заинтересованность в скорейшем возобновлении работы "тройки": Россия, Индия и Китая… Теперь, когда, как я понимаю, между Индией и Китаем достигаются понимания о том, как успокаивать ситуацию на границе, мне кажется, пришло время эту тройку, тройку РИК, возродить", - сказал Лавров, выступая пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии. Он напомнил, что формат РИК был создан по инициативе Евгения Примакова и с тех пор более 20 раз проводил министерские заседания, не только на уровне глав внешнеполитических ведомств, но и руководителей других экономических, торговых и финансовых структур трех стран.

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россия, мировая экономика, индия, китай, москва, сергей лавров, нато