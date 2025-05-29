https://1prime.ru/20250529/market-858033818.html

Российский рынок акций закрылся ростом

Российский рынок акций закрылся ростом - 29.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся ростом

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,89%, следует из данных Московской биржи. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T19:00+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,89%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,89%, до 2809,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,23% до 1191,70 пункта, долларовый РТС - на 2,31%, до 1127,68 пункта.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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