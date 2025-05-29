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Российский рынок акций закрылся ростом
Российский рынок акций закрылся ростом - 29.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся ростом
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,89%, следует из данных Московской биржи. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T19:00+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,89%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,89%, до 2809,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,23% до 1191,70 пункта, долларовый РТС - на 2,31%, до 1127,68 пункта.
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Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, МОСКВА, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций закрылся ростом
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,89%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,89%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,89%, до 2809,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,23% до 1191,70 пункта, долларовый РТС - на 2,31%, до 1127,68 пункта.
ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу