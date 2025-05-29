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Медь дорожает после решения суда США по пошлинам

Медь дорожает после решения суда США по пошлинам - 29.05.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает после решения суда США по пошлинам

Стоимость меди растет в четверг утром после решения суда в США о незаконности новых импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов. | 29.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром после решения суда в США о незаконности новых импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.08 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,35%, до 4,691 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,33%, до 9 565 долларов, алюминия - на 0,66%, до 2 468,5 доллара, стоимость цинка - на 0,68%, до 2 687 долларов. Ранее суд США по международной торговле постановил, что президент страны Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их, следует из решения, с которым ознакомилось РИА Новости. Решение суда останавливает действие 30-процентных пошлин против Китая, но не распространяется на 25-процентные пошлины на автомобили, сообщал телеканал CNN ранее в четверг. Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%". Китай - крупнейший потребитель меди, поэтому инвесторы принимают во внимание новости относительно экономики и торговым отношениям страны, что, в свою очередь, может повлиять на котировки металла.

https://1prime.ru/20250528/med-857983707.html

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рынок, торги, китай, дональд трамп, cnn