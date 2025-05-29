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Меликов рассказал о факторах, провоцирующих теракты в Дагестане

Меликов рассказал о факторах, провоцирующих теракты в Дагестане - 29.05.2025, ПРАЙМ

Меликов рассказал о факторах, провоцирующих теракты в Дагестане

Воздействие из-за рубежа стало дополнительным факторам, провоцирующим террористическую активность в Дагестане, для борьбы с этим злом необходима консолидация... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T04:59+0300

2025-05-29T04:59+0300

2025-05-29T04:59+0300

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 мая - ПРАЙМ. Воздействие из-за рубежа стало дополнительным факторам, провоцирующим террористическую активность в Дагестане, для борьбы с этим злом необходима консолидация правоохранителей, властей, общественности и духовенства, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума. Пятого мая в Махачкале двое мужчин напали на полицейских, патрулировавших улицы города, завладев их стрелковым оружием. Двое полицейских погибли, двое сотрудников и трое гражданских получили ранения и были госпитализированы. Один из нападавших был ликвидирован, второй арестован. По данным следствия, молодые люди были членами террористического сообщество, а склонил их к нападению проживающий за рубежом 41-летний уроженец республики. "Наряду с некими факторами, с которыми Дагестан сталкивался 10-15 лет назад, сегодня еще и добавляется внешний фактор… Модератором последней атаки на полицейских явился представитель "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.), который координировал их действия из-за рубежа. И я думаю, что эта история может повториться. Здесь, конечно, важна консолидация всех усилий и органов безопасности, и МВД, ну и нашего населения для того, чтобы мы могли своевременно, получая сигналы, предотвращать подобные факты", - сказал Меликов. Он отметил, что у властей республики хорошо налажено взаимодействие с силовыми структурами, которые выполняют свои профессиональные обязанности, проводят оперативно-розыскную работу. Вместе с тем Меликов подчеркнул, что важная задача - вовлекать молодежь в созидательные проекты и тем самым не позволять сосредотачиваться на негативных процессах. "Мероприятия, которые мы проводили 9 мая, говорят о том, что и молодые люди, и более взрослое население, безусловно, поддерживают мероприятия, связанные и с празднованием юбилея Победы, и с Годом защитников Отечества. Это масштабно и массово происходит, но, как говорится, здесь не без ложки дегтя. Этот риск, эту угрозу мы, безусловно, должны снимать всем миром, и с привлечением религиозных организаций, и с привлечением общественных организаций, и с привлечением органов исполнительной власти, депутатского корпуса", - считает глава республики. Второй Кавказский инвестиционный форум прошел с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема – "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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россия, общество , дагестан, рф, махачкала, мвд, росконгресс