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Меликов рассказал о морально-волевых качествах участников спецоперации - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Меликов рассказал о морально-волевых качествах участников спецоперации
Меликов рассказал о морально-волевых качествах участников спецоперации - 29.05.2025, ПРАЙМ
Меликов рассказал о морально-волевых качествах участников спецоперации
Морально-волевые качества участников специальной военной операции из Дагестана заложены традициями дагестанских народов, представители которых издавна были... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T07:33+0300
2025-05-29T07:33+0300
общество
россия
дагестан
харьковская область
минеральные воды
росконгресс
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 мая - ПРАЙМ. Морально-волевые качества участников специальной военной операции из Дагестана заложены традициями дагестанских народов, представители которых издавна были воинами и защитниками, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума. Меликов 19 мая рассказал об очередном примере стойкости и героизма участника спецоперации из Дагестана - старший сержант Рамазан Закарьяев почти месяц, будучи раненым, без еды, воды и медицинской помощи выживал под подбитым танком в Харьковской области, в 200 метрах от противника. Сейчас боец проходит лечение в госпитале, угрозы жизни нет, но для полной реабилитации нужно время, отметил тогда глава региона. "Их качества - и морально-волевые, и профессиональные - заложены традициями дагестанского народа, всех дагестанских народов, потому что в истории своей дагестанцы - это защитники, это воины, это люди, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Если эта помощь нужна стране, они эту помощь осуществляют на сегодняшний день с оружием в руках в зоне специальной военной операции", - сказал Меликов. Он рассказал, что знаком со многими командирами, в том числе с выходцами из Дагестана, и все они подчеркивают, что дух дагестанских бойцов "находится на самом высоком уровне". "Многие из наших земляков стали командирами, не имея при этом военного образования… Еще раз повторюсь, что корни в традициях нашего народа, в том, что в семьях, в которых они воспитывались, свято эти традиции чтят. И поэтому наша особенная задача поддерживать тех людей, которые сегодня, благодаря этим традициям, защищают нашу страну", - отметил Меликов. На сегодняшний день 13 выходцев из Дагестана удостоены звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации. Второй Кавказский инвестиционный форум прошел с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема - "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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192
40
192
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4.7
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общество , россия, дагестан, харьковская область, минеральные воды, росконгресс
Общество , РОССИЯ, Дагестан, Харьковская область, Минеральные Воды, Росконгресс
07:33 29.05.2025
 
Меликов рассказал о морально-волевых качествах участников спецоперации

Меликов: морально-волевые качества участников СВО заложены традициями дагестанских народов

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 мая - ПРАЙМ. Морально-волевые качества участников специальной военной операции из Дагестана заложены традициями дагестанских народов, представители которых издавна были воинами и защитниками, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума.
Меликов 19 мая рассказал об очередном примере стойкости и героизма участника спецоперации из Дагестана - старший сержант Рамазан Закарьяев почти месяц, будучи раненым, без еды, воды и медицинской помощи выживал под подбитым танком в Харьковской области, в 200 метрах от противника. Сейчас боец проходит лечение в госпитале, угрозы жизни нет, но для полной реабилитации нужно время, отметил тогда глава региона.
"Их качества - и морально-волевые, и профессиональные - заложены традициями дагестанского народа, всех дагестанских народов, потому что в истории своей дагестанцы - это защитники, это воины, это люди, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Если эта помощь нужна стране, они эту помощь осуществляют на сегодняшний день с оружием в руках в зоне специальной военной операции", - сказал Меликов.
Он рассказал, что знаком со многими командирами, в том числе с выходцами из Дагестана, и все они подчеркивают, что дух дагестанских бойцов "находится на самом высоком уровне".
"Многие из наших земляков стали командирами, не имея при этом военного образования… Еще раз повторюсь, что корни в традициях нашего народа, в том, что в семьях, в которых они воспитывались, свято эти традиции чтят. И поэтому наша особенная задача поддерживать тех людей, которые сегодня, благодаря этим традициям, защищают нашу страну", - отметил Меликов.
На сегодняшний день 13 выходцев из Дагестана удостоены звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.
Второй Кавказский инвестиционный форум прошел с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема - "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
 
ОбществоРОССИЯДагестанХарьковская областьМинеральные ВодыРосконгресс
 
 
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