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Мерц допустил возможность поставок Taurus Украине
Мерц допустил возможность поставок Taurus Украине - 29.05.2025, ПРАЙМ
Мерц допустил возможность поставок Taurus Украине
Поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине находятся "в области возможного", однако потребуют длительного обучения украинских военнослужащих, заявил... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T10:32+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине находятся "в области возможного", однако потребуют длительного обучения украинских военнослужащих, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF. В понедельник Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. "Конечно, это в области возможного", - сказал Мерц в ответ на вопрос о поставках Taurus. При этом он напомнил о том, что обучение украинцев обращению с ракетами может занять достаточно долгое время. "Мы всегда говорили, я и сам говорил, что Taurus требует многомесячного обучения военнослужащих на Украине, и, если мы его (Taurus – ред.) поставим через полгода или через год, это не поможет Украине сегодня", - заявил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение войны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РФ, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Мария Захарова, ZDF, НАТО
Мерц допустил возможность поставок Taurus Украине
Канцлер ФРГ Мерц: поставки Taurus требуют длительного обучения украинских военных
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине находятся "в области возможного", однако потребуют длительного обучения украинских военнослужащих, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF.
В понедельник Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.
"Конечно, это в области возможного", - сказал Мерц в ответ на вопрос о поставках Taurus.
При этом он напомнил о том, что обучение украинцев обращению с ракетами может занять достаточно долгое время.
"Мы всегда говорили, я и сам говорил, что Taurus требует многомесячного обучения военнослужащих на Украине, и, если мы его (Taurus – ред.) поставим через полгода или через год, это не поможет Украине сегодня", - заявил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение войны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Лавров прокомментировал заявления Мерца о дальнобойных ракетах для Киева