https://1prime.ru/20250529/mid--858014380.html

Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД

Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД - 29.05.2025, ПРАЙМ

Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД

Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T09:49+0300

2025-05-29T09:49+0300

2025-05-29T09:49+0300

политика

россия

технологии

киев

сергей вершинин

мид рф

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Россия единственная страна, которая столкнулась с беспрецедентным количеством компьютерных атак на национальную информационную инфраструктуру со стороны, в частности, киевского режима. Тем не менее, мы смогли обеспечить защиту таких объектов, и продолжаем успешно отражать диверсии с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)", - заявил Вершинин, выступая на круглом столе в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

https://1prime.ru/20250527/zakharova-857951056.html

киев

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россия, технологии, киев, сергей вершинин, мид рф