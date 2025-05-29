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Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД
Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД - 29.05.2025, ПРАЙМ
Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД
Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T09:49+0300
2025-05-29T09:49+0300
политика
россия
технологии
киев
сергей вершинин
мид рф
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Россия единственная страна, которая столкнулась с беспрецедентным количеством компьютерных атак на национальную информационную инфраструктуру со стороны, в частности, киевского режима. Тем не менее, мы смогли обеспечить защиту таких объектов, и продолжаем успешно отражать диверсии с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)", - заявил Вершинин, выступая на круглом столе в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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россия, технологии, киев, сергей вершинин, мид рф
Политика, РОССИЯ, Технологии, Киев, Сергей Вершинин, МИД РФ
09:49 29.05.2025
 
Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин заявил о беспрецедентном уровне кибератак со стороны Киева

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Россия единственная страна, которая столкнулась с беспрецедентным количеством компьютерных атак на национальную информационную инфраструктуру со стороны, в частности, киевского режима. Тем не менее, мы смогли обеспечить защиту таких объектов, и продолжаем успешно отражать диверсии с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)", - заявил Вершинин, выступая на круглом столе в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
МИД рассказал о работе над меморандумом по украинскому урегулированию
27 мая, 10:32
 
ПолитикаРОССИЯТехнологииКиевСергей ВершининМИД РФ
 
 
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