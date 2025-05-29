https://1prime.ru/20250529/mid--858014380.html
Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД
Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД - 29.05.2025, ПРАЙМ
Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД
Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T09:49+0300
2025-05-29T09:49+0300
2025-05-29T09:49+0300
политика
россия
технологии
киев
сергей вершинин
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044989_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_6a3551d2b9b2da0ccf61bccf932fe045.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Россия единственная страна, которая столкнулась с беспрецедентным количеством компьютерных атак на национальную информационную инфраструктуру со стороны, в частности, киевского режима. Тем не менее, мы смогли обеспечить защиту таких объектов, и продолжаем успешно отражать диверсии с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)", - заявил Вершинин, выступая на круглом столе в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
https://1prime.ru/20250527/zakharova-857951056.html
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044989_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_47e9c7fff4fd94e74e4458921deb4a66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, киев, сергей вершинин, мид рф
Политика, РОССИЯ, Технологии, Киев, Сергей Вершинин, МИД РФ
Россия успешно отражает кибератаки Украины, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин заявил о беспрецедентном уровне кибератак со стороны Киева
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева, но успешно их отражает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Россия единственная страна, которая столкнулась с беспрецедентным количеством компьютерных атак на национальную информационную инфраструктуру со стороны, в частности, киевского режима. Тем не менее, мы смогли обеспечить защиту таких объектов, и продолжаем успешно отражать диверсии с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)", - заявил Вершинин, выступая на круглом столе в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
МИД рассказал о работе над меморандумом по украинскому урегулированию