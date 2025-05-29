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Минтранс хочет обязать водителей освобождать полосу для машин с мигалками - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Минтранс хочет обязать водителей освобождать полосу для машин с мигалками
Минтранс хочет обязать водителей освобождать полосу для машин с мигалками - 29.05.2025, ПРАЙМ
Минтранс хочет обязать водителей освобождать полосу для машин с мигалками
Минтранс России предложил изменения в правила дорожного движения, предполагающие обязанность водителей освобождать полосу для автомобилей с проблесковыми... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T10:56+0300
2025-05-29T10:56+0300
общество
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минтранс России предложил изменения в правила дорожного движения, предполагающие обязанность водителей освобождать полосу для автомобилей с проблесковыми маячками - это пожарные, полиция, скорая помощь, другой спецтранспорт, кортежи и отдельные автомобили высших чиновников, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Изменения, которые вносятся в Правила дорожного движения Российской Федерации... При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу или освободить полосу (ряд) проезжей части в случае приближения по той же полосе (в том же ряду) указанного транспортного средства для обеспечения его беспрепятственного проезда", - говорится в тексте проекта. Аналогичные требования предлагается применить для транспортных средств с проблесковыми маячками синего и красного цвета, а также сопровождаемых ими транспортных средств. Согласно проекту, водители обязаны будут принять все необходимые меры, в том числе перестроение на соседнюю полосу или в соседний ряд. Также запрещается выполнять обгон и опережение и двигаться вблизи транспортного средства с мигалками и сопровождаемых ими транспортных средств, указывается в проекте. В пояснительной записке к нему уточняется, что действующее определение термина "уступить дорогу" предполагает, что водитель не должен совершать маневры, которые вынудят других участников движения, имеющих приоритет по отношению к водителю, изменить скорость и направление движения. "Таким образом, правовое регулирование не предполагает активных действий со стороны водителей транспортных средств при исполнении требования "уступить дорогу"... данное предписание, адресованное всем участникам дорожного движения, напротив, предполагает возможное осуществление активных действий в виде маневров, необходимых для освобождения занимаемого места ‎на проезжей части", - говорится в записке.
https://1prime.ru/20250526/mintrans-857923392.html
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общество , минтранс рф
Общество , Минтранс РФ
10:56 29.05.2025
 
Минтранс хочет обязать водителей освобождать полосу для машин с мигалками

Минтранс предложил освободить полосу для автомобилей с проблесковыми маячками

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПробка
Пробка - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минтранс России предложил изменения в правила дорожного движения, предполагающие обязанность водителей освобождать полосу для автомобилей с проблесковыми маячками - это пожарные, полиция, скорая помощь, другой спецтранспорт, кортежи и отдельные автомобили высших чиновников, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Изменения, которые вносятся в Правила дорожного движения Российской Федерации... При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу или освободить полосу (ряд) проезжей части в случае приближения по той же полосе (в том же ряду) указанного транспортного средства для обеспечения его беспрепятственного проезда", - говорится в тексте проекта.
Аналогичные требования предлагается применить для транспортных средств с проблесковыми маячками синего и красного цвета, а также сопровождаемых ими транспортных средств.
Согласно проекту, водители обязаны будут принять все необходимые меры, в том числе перестроение на соседнюю полосу или в соседний ряд. Также запрещается выполнять обгон и опережение и двигаться вблизи транспортного средства с мигалками и сопровождаемых ими транспортных средств, указывается в проекте.
В пояснительной записке к нему уточняется, что действующее определение термина "уступить дорогу" предполагает, что водитель не должен совершать маневры, которые вынудят других участников движения, имеющих приоритет по отношению к водителю, изменить скорость и направление движения.
"Таким образом, правовое регулирование не предполагает активных действий со стороны водителей транспортных средств при исполнении требования "уступить дорогу"... данное предписание, адресованное всем участникам дорожного движения, напротив, предполагает возможное осуществление активных действий в виде маневров, необходимых для освобождения занимаемого места ‎на проезжей части", - говорится в записке.
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ОбществоМинтранс РФ
 
 
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