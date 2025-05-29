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Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций

Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций - 29.05.2025, ПРАЙМ

Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций

Минцифры допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T10:36+0300

2025-05-29T10:36+0300

2025-05-29T10:36+0300

технологии

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минцифры допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги - это позволит поддержать отечественные разработки, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT 2025. "Мы сейчас все видим, что ситуация непростая и ставка, и многие крупные заказчики немножко режут IT-бюджеты. В этой ситуации мы думаем про дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения. И в этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги. Для того, чтобы поддержать (отечественные компании - ред.), дать им возможность получить дополнительные заработки", - сказал Шадаев. При этом министерство понимает, что зарубежные решения на рынки есть, но за них сложно платить, однако компании идут на это. "Де-факто это сервисы, которые, получается, мы берём из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу. Да, безусловно (есть - ред.) конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут свою деятельность, если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить", - объяснил министр. Президент России Владимир Путин ранее в мае на встрече с представителями деловых кругов заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить, отвечать им взаимностью".

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технологии, россия, максут шадаев