https://1prime.ru/20250529/mintsifry--858016481.html
Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций
Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций - 29.05.2025, ПРАЙМ
Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций
Минцифры допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T10:36+0300
2025-05-29T10:36+0300
2025-05-29T10:36+0300
технологии
россия
максут шадаев
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3743a5568c46e33011730ea4bcb05e51.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минцифры допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги - это позволит поддержать отечественные разработки, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT 2025. "Мы сейчас все видим, что ситуация непростая и ставка, и многие крупные заказчики немножко режут IT-бюджеты. В этой ситуации мы думаем про дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения. И в этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги. Для того, чтобы поддержать (отечественные компании - ред.), дать им возможность получить дополнительные заработки", - сказал Шадаев. При этом министерство понимает, что зарубежные решения на рынки есть, но за них сложно платить, однако компании идут на это. "Де-факто это сервисы, которые, получается, мы берём из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу. Да, безусловно (есть - ред.) конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут свою деятельность, если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить", - объяснил министр. Президент России Владимир Путин ранее в мае на встрече с представителями деловых кругов заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить, отвечать им взаимностью".
https://1prime.ru/20250529/svyaz-858014767.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c767d0f43d5f71a62786221768d64324.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев
Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций
Минцифры допустило ограничение использования зарубежных облачных сервисов корпорациями РФ
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минцифры допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги - это позволит поддержать отечественные разработки, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT 2025.
"Мы сейчас все видим, что ситуация непростая и ставка, и многие крупные заказчики немножко режут IT-бюджеты. В этой ситуации мы думаем про дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения. И в этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги. Для того, чтобы поддержать (отечественные компании - ред.), дать им возможность получить дополнительные заработки", - сказал Шадаев.
При этом министерство понимает, что зарубежные решения на рынки есть, но за них сложно платить, однако компании идут на это. "Де-факто это сервисы, которые, получается, мы берём из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу. Да, безусловно (есть - ред.) конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут свою деятельность, если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить", - объяснил министр.
Президент России Владимир Путин ранее в мае на встрече с представителями деловых кругов заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить, отвечать им взаимностью".
Глава Минцифры оценил ситуацию с тарифами на связь в России