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Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций
Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций - 29.05.2025, ПРАЙМ
Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций
Минцифры допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T10:36+0300
2025-05-29T10:36+0300
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минцифры допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги - это позволит поддержать отечественные разработки, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT 2025. "Мы сейчас все видим, что ситуация непростая и ставка, и многие крупные заказчики немножко режут IT-бюджеты. В этой ситуации мы думаем про дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения. И в этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги. Для того, чтобы поддержать (отечественные компании - ред.), дать им возможность получить дополнительные заработки", - сказал Шадаев. При этом министерство понимает, что зарубежные решения на рынки есть, но за них сложно платить, однако компании идут на это. "Де-факто это сервисы, которые, получается, мы берём из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу. Да, безусловно (есть - ред.) конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут свою деятельность, если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить", - объяснил министр. Президент России Владимир Путин ранее в мае на встрече с представителями деловых кругов заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить, отвечать им взаимностью".
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технологии, россия, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев
10:36 29.05.2025
 
Минцифры допустило ограничение зарубежных облачных сервисов для корпораций

Минцифры допустило ограничение использования зарубежных облачных сервисов корпорациями РФ

© РИА Новости . Яков Андреев!Работа за компьютером. Архивное фото.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минцифры допускает вариант поэтапного ограничения использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги - это позволит поддержать отечественные разработки, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT 2025.
"Мы сейчас все видим, что ситуация непростая и ставка, и многие крупные заказчики немножко режут IT-бюджеты. В этой ситуации мы думаем про дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения. И в этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги. Для того, чтобы поддержать (отечественные компании - ред.), дать им возможность получить дополнительные заработки", - сказал Шадаев.
При этом министерство понимает, что зарубежные решения на рынки есть, но за них сложно платить, однако компании идут на это. "Де-факто это сервисы, которые, получается, мы берём из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу. Да, безусловно (есть - ред.) конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут свою деятельность, если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить", - объяснил министр.
Президент России Владимир Путин ранее в мае на встрече с представителями деловых кругов заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов России, "надо душить, отвечать им взаимностью".
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Глава Минцифры оценил ситуацию с тарифами на связь в России
10:02
 
ТехнологииРОССИЯМаксут Шадаев
 
 
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