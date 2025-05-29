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Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов

Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов - 29.05.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T01:19+0300

2025-05-29T01:19+0300

2025-05-29T01:19+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить государственную премию для военных корреспондентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов", - говорится в письме. Предлагается присвоить данной награде имя Александра Твардовского - выдающегося советского поэта и военного корреспондента, освещавшего подвиги Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. По мнению авторов инициативы, имя Твардовского подчеркнет историческую преемственность между поколением военкоров времен Великой Отечественной и сегодняшними журналистами, работающими в зоне специальной военной операции. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная премия может стать важнейшим механизмом господдержки журналистов, выполняющих профессиональный долг в зоне повышенного риска. Ее присуждение, по мнению политика, будет служить выражением признательности со стороны государства и общества тем, кто в условиях боевых действий обеспечивает информационную защиту страны. Лидер СРЗП отметил, что военные корреспонденты, работающие на СВО, вносят существенный вклад в обеспечение информационного суверенитета России, формирование объективной картины происходящих событий и противодействие распространению дезинформации. "Их профессиональная деятельность приобретает особую значимость в условиях проведения агрессивной информационной войны против Российской Федерации странами коллективного Запада", - сказал парламентарий. Миронов считает, что работа военных корреспондентов требует не только высоких профессиональных навыков, но и личного мужества, готовности к самопожертвованию ради защиты своей родины, а их материалы являются достоверным источником информации для широкой общественности. "Они способствуют укреплению патриотического сознания граждан и противодействию попыткам фальсификации истории. Учитывая многочисленные заслуги военных корреспондентов, партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает учредить для них специальную государственную премию", - заключил депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, сергей миронов, владимир путин, госдума