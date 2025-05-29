https://1prime.ru/20250529/mironov-858007962.html
Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов
Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов - 29.05.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T01:19+0300
2025-05-29T01:19+0300
2025-05-29T01:19+0300
россия
экономика
финансы
сергей миронов
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858007962.jpg?1748470769
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить государственную премию для военных корреспондентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
"Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов", - говорится в письме.
Предлагается присвоить данной награде имя Александра Твардовского - выдающегося советского поэта и военного корреспондента, освещавшего подвиги Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
По мнению авторов инициативы, имя Твардовского подчеркнет историческую преемственность между поколением военкоров времен Великой Отечественной и сегодняшними журналистами, работающими в зоне специальной военной операции.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная премия может стать важнейшим механизмом господдержки журналистов, выполняющих профессиональный долг в зоне повышенного риска.
Ее присуждение, по мнению политика, будет служить выражением признательности со стороны государства и общества тем, кто в условиях боевых действий обеспечивает информационную защиту страны.
Лидер СРЗП отметил, что военные корреспонденты, работающие на СВО, вносят существенный вклад в обеспечение информационного суверенитета России, формирование объективной картины происходящих событий и противодействие распространению дезинформации.
"Их профессиональная деятельность приобретает особую значимость в условиях проведения агрессивной информационной войны против Российской Федерации странами коллективного Запада", - сказал парламентарий.
Миронов считает, что работа военных корреспондентов требует не только высоких профессиональных навыков, но и личного мужества, готовности к самопожертвованию ради защиты своей родины, а их материалы являются достоверным источником информации для широкой общественности.
"Они способствуют укреплению патриотического сознания граждан и противодействию попыткам фальсификации истории. Учитывая многочисленные заслуги военных корреспондентов, партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает учредить для них специальную государственную премию", - заключил депутат.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, сергей миронов, владимир путин, госдума
РОССИЯ, Экономика, Финансы, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума
Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов
Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить государственную премию для военных корреспондентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
"Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов", - говорится в письме.
Предлагается присвоить данной награде имя Александра Твардовского - выдающегося советского поэта и военного корреспондента, освещавшего подвиги Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
По мнению авторов инициативы, имя Твардовского подчеркнет историческую преемственность между поколением военкоров времен Великой Отечественной и сегодняшними журналистами, работающими в зоне специальной военной операции.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная премия может стать важнейшим механизмом господдержки журналистов, выполняющих профессиональный долг в зоне повышенного риска.
Ее присуждение, по мнению политика, будет служить выражением признательности со стороны государства и общества тем, кто в условиях боевых действий обеспечивает информационную защиту страны.
Лидер СРЗП отметил, что военные корреспонденты, работающие на СВО, вносят существенный вклад в обеспечение информационного суверенитета России, формирование объективной картины происходящих событий и противодействие распространению дезинформации.
"Их профессиональная деятельность приобретает особую значимость в условиях проведения агрессивной информационной войны против Российской Федерации странами коллективного Запада", - сказал парламентарий.
Миронов считает, что работа военных корреспондентов требует не только высоких профессиональных навыков, но и личного мужества, готовности к самопожертвованию ради защиты своей родины, а их материалы являются достоверным источником информации для широкой общественности.
"Они способствуют укреплению патриотического сознания граждан и противодействию попыткам фальсификации истории. Учитывая многочисленные заслуги военных корреспондентов, партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает учредить для них специальную государственную премию", - заключил депутат.