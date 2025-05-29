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Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов
Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов - 29.05.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T01:19+0300
2025-05-29T01:19+0300
россия
экономика
финансы
сергей миронов
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить государственную премию для военных корреспондентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов", - говорится в письме. Предлагается присвоить данной награде имя Александра Твардовского - выдающегося советского поэта и военного корреспондента, освещавшего подвиги Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. По мнению авторов инициативы, имя Твардовского подчеркнет историческую преемственность между поколением военкоров времен Великой Отечественной и сегодняшними журналистами, работающими в зоне специальной военной операции. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная премия может стать важнейшим механизмом господдержки журналистов, выполняющих профессиональный долг в зоне повышенного риска. Ее присуждение, по мнению политика, будет служить выражением признательности со стороны государства и общества тем, кто в условиях боевых действий обеспечивает информационную защиту страны. Лидер СРЗП отметил, что военные корреспонденты, работающие на СВО, вносят существенный вклад в обеспечение информационного суверенитета России, формирование объективной картины происходящих событий и противодействие распространению дезинформации. "Их профессиональная деятельность приобретает особую значимость в условиях проведения агрессивной информационной войны против Российской Федерации странами коллективного Запада", - сказал парламентарий. Миронов считает, что работа военных корреспондентов требует не только высоких профессиональных навыков, но и личного мужества, готовности к самопожертвованию ради защиты своей родины, а их материалы являются достоверным источником информации для широкой общественности. "Они способствуют укреплению патриотического сознания граждан и противодействию попыткам фальсификации истории. Учитывая многочисленные заслуги военных корреспондентов, партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает учредить для них специальную государственную премию", - заключил депутат.
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россия, финансы, сергей миронов, владимир путин, госдума
РОССИЯ, Экономика, Финансы, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума
01:19 29.05.2025
 
Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов

Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить государственную премию для военных корреспондентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
"Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов", - говорится в письме.
Предлагается присвоить данной награде имя Александра Твардовского - выдающегося советского поэта и военного корреспондента, освещавшего подвиги Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
По мнению авторов инициативы, имя Твардовского подчеркнет историческую преемственность между поколением военкоров времен Великой Отечественной и сегодняшними журналистами, работающими в зоне специальной военной операции.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная премия может стать важнейшим механизмом господдержки журналистов, выполняющих профессиональный долг в зоне повышенного риска.
Ее присуждение, по мнению политика, будет служить выражением признательности со стороны государства и общества тем, кто в условиях боевых действий обеспечивает информационную защиту страны.
Лидер СРЗП отметил, что военные корреспонденты, работающие на СВО, вносят существенный вклад в обеспечение информационного суверенитета России, формирование объективной картины происходящих событий и противодействие распространению дезинформации.
"Их профессиональная деятельность приобретает особую значимость в условиях проведения агрессивной информационной войны против Российской Федерации странами коллективного Запада", - сказал парламентарий.
Миронов считает, что работа военных корреспондентов требует не только высоких профессиональных навыков, но и личного мужества, готовности к самопожертвованию ради защиты своей родины, а их материалы являются достоверным источником информации для широкой общественности.
"Они способствуют укреплению патриотического сознания граждан и противодействию попыткам фальсификации истории. Учитывая многочисленные заслуги военных корреспондентов, партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает учредить для них специальную государственную премию", - заключил депутат.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыСергей МироновВладимир ПутинГосдума
 
 
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