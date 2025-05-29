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Мишустин назвал новые вызовы для борьбы с финансированием терроризма
Мишустин назвал новые вызовы для борьбы с финансированием терроризма - 29.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал новые вызовы для борьбы с финансированием терроризма
Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на новые вызовы, возникающие на фоне стремительной цифровизации и связанные с появлением изощренных форм... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T11:50+0300
2025-05-29T11:50+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на новые вызовы, возникающие на фоне стремительной цифровизации и связанные с появлением изощренных форм финансирования терроризма, в том числе через использование криптоактивов. "На фоне стремительной цифровизации возникают новые вызовы, связанные с появлением изощренных форм финансирования терроризма, в том числе через использование в противоправных целях криптоактивов. Успех борьбы с легализацией преступных доходов напрямую зависит от четкой координации действий ведомств, отвечающих за финансовую безопасность", - указал Мишустин в своем приветствии к участникам и гостям 42-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. По его мнению, в этой связи невозможно переоценить значимость деятельности, которой занимается Евразийская группа. "За 20 лет была выстроена эффективная модель межгосударственного партнерства, позволяющая обеспечивать прозрачность финансовых потоков, своевременно выявлять и минимизировать риски, оперативно реагировать на них", - отметил глава правительства. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В нее входят девять государств - помимо России, это Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.
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финансы, россия, белоруссия, индия, михаил мишустин, фатф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ИНДИЯ, Михаил Мишустин, ФАТФ
Мишустин назвал новые вызовы для борьбы с финансированием терроризма
Мишустин: на фоне роста цифровизации появляются изощренные формы финансирования терроризма
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на новые вызовы, возникающие на фоне стремительной цифровизации и связанные с появлением изощренных форм финансирования терроризма, в том числе через использование криптоактивов.
"На фоне стремительной цифровизации возникают новые вызовы, связанные с появлением изощренных форм финансирования терроризма, в том числе через использование в противоправных целях криптоактивов. Успех борьбы с легализацией преступных доходов напрямую зависит от четкой координации действий ведомств, отвечающих за финансовую безопасность", - указал Мишустин в своем приветствии к участникам и гостям 42-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
По его мнению, в этой связи невозможно переоценить значимость деятельности, которой занимается Евразийская группа.
"За 20 лет была выстроена эффективная модель межгосударственного партнерства, позволяющая обеспечивать прозрачность финансовых потоков, своевременно выявлять и минимизировать риски, оперативно реагировать на них", - отметил глава правительства.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В нее входят девять государств - помимо России, это Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.
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