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Мишустин отметил значимый вклад АБР в развитие банковской системы России

Мишустин отметил значимый вклад АБР в развитие банковской системы России - 29.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил значимый вклад АБР в развитие банковской системы России

Премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников и гостей VII съезда Ассоциации банков России, отметил, что за 35 лет Ассоциация приобрела большой | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T14:30+0300

2025-05-29T14:30+0300

2025-05-29T14:30+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников и гостей VII съезда Ассоциации банков России, отметил, что за 35 лет Ассоциация приобрела большой опыт и внесла значимый вклад в развитие национальной банковской системы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на VII съезде Ассоциации банков России... Тридцать пять лет ваша общественная организация объединяет в своих рядах финансистов, представителей научных и деловых кругов, органов государственной власти, экспертов и аналитиков. За эти годы Ассоциация приобрела большой опыт, внесла значимый вклад в развитие национальной банковской системы. Многое сделала для поддержки малого и среднего бизнеса, укрепления доверия инвесторов и наших граждан к кредитным организациям", - говорится в приветствии. Мишустин подчеркнул, что на съезде АБР профессиональное сообщество ведёт конструктивный диалог, обсуждает актуальные вопросы, обменивается лучшими практиками. Он отметил важность того, что гости мероприятия принимают активное участие в совершенствовании законодательства, формировании нормативно-правовой базы, а особое внимание уделяют внедрению отечественных цифровых технологий и повышению уровня кибербезопасности. Премьер-министр выразил надежду, что делегаты съезда сформулируют конкретные предложения, которые будут способствовать реализации перспективных проектов, направленных на укрепление финансового суверенитета России. "Желаю вам плодотворной работы, содержательных дискуссий, новых успехов и достижений", - добавил он.

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финансы, банки, россия, михаил мишустин, абр