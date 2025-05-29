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Мишустин отметил значимый вклад АБР в развитие банковской системы России - 29.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин отметил значимый вклад АБР в развитие банковской системы России
Мишустин отметил значимый вклад АБР в развитие банковской системы России - 29.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил значимый вклад АБР в развитие банковской системы России
Премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников и гостей VII съезда Ассоциации банков России, отметил, что за 35 лет Ассоциация приобрела большой | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T14:30+0300
2025-05-29T14:30+0300
экономика
финансы
банки
россия
михаил мишустин
абр
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников и гостей VII съезда Ассоциации банков России, отметил, что за 35 лет Ассоциация приобрела большой опыт и внесла значимый вклад в развитие национальной банковской системы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на VII съезде Ассоциации банков России... Тридцать пять лет ваша общественная организация объединяет в своих рядах финансистов, представителей научных и деловых кругов, органов государственной власти, экспертов и аналитиков. За эти годы Ассоциация приобрела большой опыт, внесла значимый вклад в развитие национальной банковской системы. Многое сделала для поддержки малого и среднего бизнеса, укрепления доверия инвесторов и наших граждан к кредитным организациям", - говорится в приветствии. Мишустин подчеркнул, что на съезде АБР профессиональное сообщество ведёт конструктивный диалог, обсуждает актуальные вопросы, обменивается лучшими практиками. Он отметил важность того, что гости мероприятия принимают активное участие в совершенствовании законодательства, формировании нормативно-правовой базы, а особое внимание уделяют внедрению отечественных цифровых технологий и повышению уровня кибербезопасности. Премьер-министр выразил надежду, что делегаты съезда сформулируют конкретные предложения, которые будут способствовать реализации перспективных проектов, направленных на укрепление финансового суверенитета России. "Желаю вам плодотворной работы, содержательных дискуссий, новых успехов и достижений", - добавил он.
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финансы, банки, россия, михаил мишустин, абр
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Михаил Мишустин, АБР
14:30 29.05.2025
 
Мишустин отметил значимый вклад АБР в развитие банковской системы России

Мишустин отметил значимый вклад Ассоциации банков России в развитие банковской системы

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников и гостей VII съезда Ассоциации банков России, отметил, что за 35 лет Ассоциация приобрела большой опыт и внесла значимый вклад в развитие национальной банковской системы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на VII съезде Ассоциации банков России... Тридцать пять лет ваша общественная организация объединяет в своих рядах финансистов, представителей научных и деловых кругов, органов государственной власти, экспертов и аналитиков. За эти годы Ассоциация приобрела большой опыт, внесла значимый вклад в развитие национальной банковской системы. Многое сделала для поддержки малого и среднего бизнеса, укрепления доверия инвесторов и наших граждан к кредитным организациям", - говорится в приветствии.
Мишустин подчеркнул, что на съезде АБР профессиональное сообщество ведёт конструктивный диалог, обсуждает актуальные вопросы, обменивается лучшими практиками. Он отметил важность того, что гости мероприятия принимают активное участие в совершенствовании законодательства, формировании нормативно-правовой базы, а особое внимание уделяют внедрению отечественных цифровых технологий и повышению уровня кибербезопасности.
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Премьер-министр выразил надежду, что делегаты съезда сформулируют конкретные предложения, которые будут способствовать реализации перспективных проектов, направленных на укрепление финансового суверенитета России.
"Желаю вам плодотворной работы, содержательных дискуссий, новых успехов и достижений", - добавил он.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯМихаил МишустинАБР
 
 
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