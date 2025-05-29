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Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной хуситами
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной хуситами - 29.05.2025, ПРАЙМ
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной хуситами
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T22:47+0300
2025-05-29T22:47+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). "После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов и городов центральной части страны, включая Тель-Авив и Иерусалим. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
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общество , израиль, тель-авив, йемен
Происшествия, Общество , ИЗРАИЛЬ, Тель-Авив, ЙЕМЕН
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной хуситами
ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты, запущенной хуситами из Йемена
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы).
"После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
По данным системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов и городов центральной части страны, включая Тель-Авив и Иерусалим.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
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