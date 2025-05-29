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ЕС проконтролирует траты Молдавии по плану помощи на €1,9 миллиарда

ЕС проконтролирует траты Молдавии по плану помощи на €1,9 миллиарда - 29.05.2025, ПРАЙМ

ЕС проконтролирует траты Молдавии по плану помощи на €1,9 миллиарда

Европейский союз будет внимательно следить за тем, как Молдавия потратит 1,9 миллиарда евро помощи в рамках Плана роста, а чиновники, которые присвоят средства... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T11:28+0300

2025-05-29T11:28+0300

2025-05-29T11:28+0300

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КИШИНЕВ, 29 мая – ПРАЙМ. Европейский союз будет внимательно следить за тем, как Молдавия потратит 1,9 миллиарда евро помощи в рамках Плана роста, а чиновники, которые присвоят средства ЕС, рискуют получить уголовные обвинения, заявил глава миссии (со статусом посла) ЕС в Молдавии Янис Мажейкс. Европейский парламент одобрил 11 марта План роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро - 400 миллионов в виде грантов и 1,5 миллиарда в виде льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах при соблюдении демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ. "Я могу сказать как Рональд Рейган: "Доверяй, но проверяй". Молдавские власти будут нести ответственность за то, чтобы эти средства использовались правильно", - сказал дипломат в интервью национальному радио Moldova1. По словам Мажейкса, законодательство Молдавии уже предусматривает ответственность за нецелевое использование средств ЕС. ЕС также обязал республику публиковать имена получателей средств свыше 50 тысяч евро для обеспечения прозрачности и укрепить систему аудита. Посол отметил, что первое финансирование ожидается в июле 2025 года, а средства будут предоставляться дважды в год в зависимости от прогресса реформ. "Если шаги не будут выполнены, финансирование не будет предоставлено", - отметил он. Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил о выделении рекордной суммы на ремонт более 600 километров дорог. Речан подчеркнул, что это самая большая сумма, которая когда-либо выделялась стране на дороги за один год. Средства являются частью программы поддержки ЕС в размере 1,9 миллиарда евро, одобренной парламентом республики. Помимо дорог, деньги пойдут на строительство автомагистрали Кишинев – Унгены, модернизацию железной дороги и строительство двух больниц. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в комментарии РИА Новости назвал объявленную властями республики программу ремонта дорог на 3,2 миллиарда леев (около 175 миллионов долларов) попыткой купить голоса избирателей за счет европейских грантов.

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мировая экономика, финансы, молдавия, кишинев, ес