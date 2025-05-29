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Российский рынок акций начинает третью сессию кряду ростом

Российский рынок акций начинает третью сессию кряду ростом - 29.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций начинает третью сессию кряду ростом

Российский рынок акций третий день продолжает рост в рамках восстановления после продолжительного снижения, преодолев отметку в 2800 пунктов по основному... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T10:33+0300

2025-05-29T10:33+0300

2025-05-29T10:33+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций третий день продолжает рост в рамках восстановления после продолжительного снижения, преодолев отметку в 2800 пунктов по основному индексу, при этом дальнейший рост под вопросом, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.26 мск увеличивается на 0,8% относительно предыдущего закрытия, до 2 807,55 пункта. В частности, заметно дорожают акции "Московского кредитного банка" (+1,43%), "Юнипро" (+0,88%), "Магнита" (+0,82%), "Мосэнерго" (+0,63%), "Лукойла" (+0,48%). В то же время заметно дешевеют акции "СПБ биржи" (-2,75%), "Самолета" (-2,06%), "Русала" (-1,69%), префы "Мечела (-1,69%). "В четверг ожидаем перехода рынка в консолидацию у достигнутых уровней. Инвесторы отыграли вчерашние новости и сегодня могут занять выжидательную позицию, что будет способствовать боковому движению рынка... При этом улучшение ситуации на глобальных рынках и, в частности, рост цен на нефть, лишь умеренно поддержат российские акции", - считает Богдан Зварич из ПСБ. В результате индекс Мосбиржи может провести сегодняшнюю сессию в диапазоне 2800-2850 пунктов, указывает он. "Первой целью роста мы видим район 2900 пунктов, где расположены незакрытые гэпы (по индексу Мосбиржи) от 12 и 15 мая. Там без новых позитивных драйверов логично ждать как минимум торможения", - добавляет Алексей Антонов из "Алор брокер".

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рынок, торги, индексы, богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, московский кредитный банк, юнипро