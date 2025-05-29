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Мосгорсуд рассмотрит жалобу признанного иноагентом комика Поперечного
Мосгорсуд рассмотрит жалобу признанного иноагентом комика Поперечного - 29.05.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу признанного иноагентом комика Поперечного
Московский городской суд в июне рассмотрит апелляционную жалобу признанного иностранным агентом комика Данилы Поперечного на отказ исключить его из... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T05:26+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Московский городской суд в июне рассмотрит апелляционную жалобу признанного иностранным агентом комика Данилы Поперечного на отказ исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 16 июня 2025 года в 9.10", - сказали в суде.
Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году отказал Поперечному в его иске к министерству юстиции РФ, в котором он требовал снять с него статус иностранного агента.
Как ранее стало известно в суде, одной из причин внесения Поперечного в данный реестр послужило получение им более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Кроме того, комика штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он обжаловал решение, затем Мосгорсуд отменил постановление о взыскании с него штрафа, дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.
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Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, США, Мосгорсуд
Мосгорсуд рассмотрит жалобу признанного иноагентом комика Поперечного
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию комика Поперечного на отказ исключить его из реестра
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Московский городской суд в июне рассмотрит апелляционную жалобу признанного иностранным агентом комика Данилы Поперечного на отказ исключить его из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 16 июня 2025 года в 9.10", - сказали в суде.
Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году отказал Поперечному в его иске к министерству юстиции РФ, в котором он требовал снять с него статус иностранного агента.
Как ранее стало известно в суде, одной из причин внесения Поперечного в данный реестр послужило получение им более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Кроме того, комика штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он обжаловал решение, затем Мосгорсуд отменил постановление о взыскании с него штрафа, дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.