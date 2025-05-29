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Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 млн рублей
Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 млн рублей - 29.05.2025, ПРАЙМ
Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 млн рублей
Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T12:02+0300
2025-05-29T12:02+0300
2025-05-29T12:02+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – ПРАЙМ. Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Невского района обратился 91-летний житель блокадного Ленинграда, живущий на улице Коллонтай. "Пенсионер сообщил, что в период с 19 по 27 мая ему звонила неизвестная и обманным путем убедила передать курьеру 43 399 360 рублей, встретившись с ним 21 мая у дома 4 по Искровскому проспекту", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет злоумышленников.
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общество , россия, рф, петербург
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, РФ, Петербург
Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 млн рублей
Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 миллионов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – ПРАЙМ. Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Невского района обратился 91-летний житель блокадного Ленинграда, живущий на улице Коллонтай.
"Пенсионер сообщил, что в период с 19 по 27 мая ему звонила неизвестная и обманным путем убедила передать курьеру 43 399 360 рублей, встретившись с ним 21 мая у дома 4 по Искровскому проспекту", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет злоумышленников.
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