https://1prime.ru/20250529/moshennik-858019448.html

Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 млн рублей

Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 млн рублей - 29.05.2025, ПРАЙМ

Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 млн рублей

Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T12:02+0300

2025-05-29T12:02+0300

2025-05-29T12:02+0300

мошенничество

общество

россия

рф

петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – ПРАЙМ. Переживший блокаду житель Петербурга передал мошенникам более 43 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Невского района обратился 91-летний житель блокадного Ленинграда, живущий на улице Коллонтай. "Пенсионер сообщил, что в период с 19 по 27 мая ему звонила неизвестная и обманным путем убедила передать курьеру 43 399 360 рублей, встретившись с ним 21 мая у дома 4 по Искровскому проспекту", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет злоумышленников.

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общество , россия, рф, петербург