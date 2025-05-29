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СМИ: Маск ушел с госслужбы, оставаясь в хороших отношениях с Трампом

СМИ: Маск ушел с госслужбы, оставаясь в хороших отношениях с Трампом - 29.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Маск ушел с госслужбы, оставаясь в хороших отношениях с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск ушел с государственный службы, будучи в хороших отношениях с президентом США Дональдом Трампом, он продолжит быть его... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T21:25+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск ушел с государственный службы, будучи в хороших отношениях с президентом США Дональдом Трампом, он продолжит быть его неофициальным советником и другом, сообщает журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Маск 29 мая заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, и поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. "Маск ушел на хорошей ноте и по-прежнему дружит с Трампом. Это не расставание, а возвращение в частный сектор. Маск продолжит быть другом и неофициальным советником Трампа", - написала Кук социальной сети Х. При этом в администрации Трампа не исключают, что в будущем Маск сможет посещать встречи в Белом доме. Двадцатого мая издание Politico со ссылкой на собственный анализ сообщило, что Маск исчез из поля зрения общественности, его имя стало реже упоминаться в публикациях Трампа и других политиков. Позднее Маск заявил о планах уделять больше времени своим компаниям. Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

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мировая экономика, общество , сша, москва, дональд трамп, politico