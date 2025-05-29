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"Ничто не остановит". В Британии откровенно высказались о победе России - 29.05.2025, ПРАЙМ
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"Ничто не остановит". В Британии откровенно высказались о победе России
"Ничто не остановит". В Британии откровенно высказались о победе России - 29.05.2025, ПРАЙМ
"Ничто не остановит". В Британии откровенно высказались о победе России
Коллективный Запад уже не сможет лишить Россию победы, даже если полноценно вступит в украинский конфликт. Об этом заявил коммодор британского ВМФ в отставке... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T09:10+0300
2025-05-29T09:10+0300
политика
россия
запад
европа
нато
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад уже не сможет лишить Россию победы, даже если полноценно вступит в украинский конфликт. Об этом заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми."Ничто уже не остановит Россию &lt;…&gt; даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить", — выразил он мнение в ходе подкаста в соцсети X.Джерми подчеркнул отсутствие стратегического мышления у западных стран, в результате чего, по его словам, неудачи не рассматриваются как возможность для анализа и исправления ошибок. Он отметил, что НАТО действует, руководствуясь политическими нарративами, в то время как Россия придерживается стратегического планирования.В заключение эксперт добавил, что условия для Украины продолжают ухудшаться, и Киев движется к полной капитуляции.
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россия, запад, европа, нато
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА, НАТО
09:10 29.05.2025
 
"Ничто не остановит". В Британии откровенно высказались о победе России

Коммодор Джерми: Запад уже не сможет остановить Россию в украинском конфликте

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад уже не сможет лишить Россию победы, даже если полноценно вступит в украинский конфликт. Об этом заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми.
"Ничто уже не остановит Россию <…> даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить", — выразил он мнение в ходе подкаста в соцсети X.
Джерми подчеркнул отсутствие стратегического мышления у западных стран, в результате чего, по его словам, неудачи не рассматриваются как возможность для анализа и исправления ошибок. Он отметил, что НАТО действует, руководствуясь политическими нарративами, в то время как Россия придерживается стратегического планирования.
В заключение эксперт добавил, что условия для Украины продолжают ухудшаться, и Киев движется к полной капитуляции.
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